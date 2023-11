Cuori 3 si farà? Tutto quello che sappiamo sulla terza stagione della fiction

Il finale di domenica scorsa sembra portare dritti dritti a Cuori 3, eventuale terza stagione della fiction tanto amata. La verità però è che la RAI non ha ancora deciso per il rinnovo, nonostante le richieste accorate via social del pubblico. Certo, ci si aspettava di più dagli ascolti visto il boom della prima stagione (la prima puntata del 2023 ha totalizzato un milione di spettatori in meno rispetto al debutto del 2021), ma si deve comunque rimarcare come Cuori 2 abbia sempre assicurato la vittoria a Rai 1 nella fascia serale della domenica. Senza dimenticare che, durante la messa in onda in chiaro, è stata per settimane il contenuto più visto su RaiPlay.

Cosa sappiamo di un'eventuale terza stagione di Cuori?

Pilar Fogliati è Delia in Cuori

La risposta sembrerebbe ovvia perchè in effetti al momento non c'è neppure la conferma formale. Eppure al debutto della stagione due, in un'intervista con Fanpage, la sceneggiatrice Simona Coppini ha dichiarato che in effetti esiste già una traccia di Cuori 3, un soggetto presentato alla produzione. "Ci siamo basati su alcune indicazioni della produzione e abbiamo già presentato un'idea. Le idee, però, cambiano anche in base alla disponibilità degli attori, alla loro voglia di continuare. Occorre precisare che non abbiamo ancora ricevuto il via libera dalla Rai, non è stata ancora confermata la terza stagione [...] Al momento posso dire che è stato presentato un soggetto di serie, un concept che illustra le linee dei protagonisti principali".

A questo si aggiunge quanto "promesso" lo scorso aprile dall'ex ad RAI Carlo Fuortes, che si era detto certo del successo di Cuori 2, tanto da far sembrare quasi automatico il rinnovo per un terzo ciclo di episodi. Con il cambio della dirigenza però - ma anche con i problemi che viale Mazzini sta affrontando - nessun progetto sembra ormai scontato.

Di sicuro c'è che gli intrecci di Cuori potrebbero ancora regalare piaceri e sorprese al pubblico, che ora chiede di sapere non soltanto cosa ne sarà dell'amore tra Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari), ma anche se il cuore malandato di Corvara (Daniele Pecci) reggerà all'ennesimo tiro mancino della sorte.