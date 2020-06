Cuori senza età: Hulu rimuove un episodio contenente una scena di blackface

30 Rock: Betty White nell'episodio Stone Mountain

La piattaforma di streaming Hulu ha rimosso un episodio della sitcom Cuori senza età a causa di una scena contenente blackface. Si tratta di un episodio della terza stagione, incentrato sulle possibili nozze tra il figlio di Dorothy e una donna di colore di nome Lorraine.

La scena incriminata è quella in cui le due Golden Girls Rose e Blanche, dopo un trattamento facciale a base di fango, entrano in casa e dicono subito "È solo fango, non siamo veramente nere." La notizia, riportata sui social da testate come Variety e The Hollywood Reporter, ha generato commenti che svelano che già allora (l'episodio andò in onda negli Stati Uniti il 19 marzo 1988) la sequenza non fu accolta positivamente dagli spettatori afroamericani.

La questione di Cuori senza età su Hulu è parte di un recente sforzo da parte di piattaforme di streaming - anche Netflix e Amazon Prime Video - di affrontare il problema del razzismo negli Stati Uniti. Su richiesta dei rispettivi autori sono stati rimossi o parzialmente censurati anche alcuni episodi di Scrubs, The Office e 30 Rock per quanto riguarda le produzioni americane e Little Britain e Fawlty Towers per il Regno Unito (anche se nell'ultimo caso l'episodio è poi stato reintegrato con un'avvertenza legata alla scena dove si usano epiteti razzisti).

A dare inizio a tutto questo è stata la polemica associata a Via col vento, da sempre oggetto di critiche in patria per il suo ritratto discutibile dello schiavismo ai tempi della Guerra di Secessione. Il film è stato temporaneamente rimosso dalla piattaforma HBO Max, e poi reinserito con due contenuti aggiuntivi: un'introduzione sul contesto storico (che potete vedere sul canale YouTube di Turner Classic Movies, dato che il servizio di streaming al momento è disponibile solo negli Stati Uniti), e un dibattito del 2019 sugli elementi problematici del celeberrimo lungometraggio.