Cucine da incubo 2024: c'è un problema in Abruzzo nella terza puntata, stasera su Sky e NOW

Cucine da incubo 2024 assegna una nuova missione ad Antonino Cannavacciuolo nella terza puntata, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15, in streaming solo su NOW. La tappa di giovedì 30 maggio è l'Abruzzo, in particolare Avezzano, dove il ristorante Il laghetto, con un team di quasi tutte donne, è messo in seria difficoltà dall'atteggiamento del marito della proprietaria.

Anticipazioni della terza puntata

Il ristorante "Il laghetto" ad Avezzano, in Abruzzo, si chiama così perchè si trova proprio a due passi da un laghetto di pesca sportiva. Sulla carta la titolare e cuoca del locale è Annamaria, anche se la sua leadership è messa continuamente in discussione dal marito Settimio, abituato ad usare il pugno di ferro per farsi rispettare. Un atteggiamento che che non piace al personale che lavora nel ristorante. Anche perchè, fatta eccezione per il pizzaiolo Erminio, lo staff è quasi tutto al femminile, e ormai è estenuato dai modi burberi di Settimio.

Lo chef Cannavcciuolo trova una situazione assai precaria e una spaccatura interna allo staff che si ripercuote anche sulla qualità del servizio e soprattutto dei piatti, che mancano di quel carattere che i clienti invece si aspettano. Antonino ne è convinto: c'è solo un modo per salvare il ristorante e la chiave è proprio Settimio. Le altre mosse dello chef saranno quelle ormai consuete: osservare lo staff al lavoro, esplicitare ogni criticità, fornendo consigli su ogni aspetto di sua competenza, dal menu alla gestione del personale. Senza dimenticare il make over completo della location.

Nelle prossime settimane Cucine da incubo 2024 si sposterà a Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e infine Pavia.