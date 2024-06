Cucine da incubo 2024 sbarca a Tropea e cambia orario: anticipazioni della sesta puntata stasera su Sky e NOW

Nella puntata di Cucine da incubo 2024, in onda in questo giovedì 20 giugno su Sky e in streming solo su NOW, Antonino Cannavacciuolo dovrà salvare dalla rovina un ristorante di pesce a Tropea.

Cucine da incubo 2024 sta per chiudere la sua stagione ma non prima di essere arrivata a Tropea in tempo per l'estate, nella puntata in onda stasera su Sky e in streaming solo su NOW. Con una novità che riguarda la programmazione: Antonino Cannavacciuolo ha anticipato il suo appuntamento alle ore 20:00 (solitamente lo show va in onda in prima serata, dalle 21:15). Il motivo è presto detto: in vista della partita tra Italia e Spagna su Rai 1, Sky ha preferito "salvaguardare" il programma culinario.

Anticipazioni di giovedì 20 giugno: la storia del ristorante Angelo del mare

Il signor Vincenzo è un'istituzione a Tropea perchè è un famosissimo pescatore. Almeno fino a quando sua moglie Ombretta non gli propone un salto di qualità: portare ciò per cui è famoso direttamente a tavola. Decidono così insieme di aprire il ristorante Angelo di mare. Non sono però due professionisti della cucina e, a lungo andare, la mancanza di esperienza si fa sentire. A peggiorare il tutto c'è l'atteggiamento della figlia Sonia, che preferisce tenersi lontana dal ristorante.

Se pensate, però, già al clichè della figlia viziata e ingrata, allora toccherà fare un passo indietro: Sonia non è contenta di lavorare all'Angelo di mare solo per via dell'atteggiamento di suo padre. Le maniere brusche di Vincenzo, infatti, hanno minato il rapporto con sua figlia e con tutto lo staff. Non è tutto: spesso il proprietario reagisce male anche ad alcune osservazioni dei clienti.

Vincenzo non è d'accordo, naturalmente, con questa versione dei fatti, ragion per cui ha iniziato a filmare i dipendenti per testimoniare tutti i loro errori. In questo modo non ha fatto che rendere la vita all'interno del ristorante Angelo di mare impossibile a tutti.

Antonino Cannavacciuolo dovrà ora attraversare l'Italia per soccorrere non solo una famiglia sull'orlo del baratro ma un'intera attività che spera nel magico tocco dello chef per evitare la chiusura. Riuscirà ancora una volta in un'impresa che sembra disperata?

Per Cucine da incubo si tratta della penultima puntata di stagione: giovedì 4 luglio lo show si sposterà a Pavia per il gran finale.