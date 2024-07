Antonino Cannavacciuolo porta Cucine da incubo 2024 a Pavia per l'ultima puntata: anticipazioni del 4 luglio

Cucine da incubo 2024 è arrivato alla fine del suo viaggio: stasera su Sky alle 21:15 e in streaming su NOW andrà in onda l'ultima puntata della stagione che porterà Antonino Cannavacciuolo a Pavia. Ancora un ristorante a conduzione familiare che avrà bisogno dell'aiuto dello chef per liberarsi da antiche ruggini che stanno logorando gli affari e i rapporti tra le persone.

Anticipazioni del 4 luglio: la storia del Ca' Bella

Il ristorante protagonista della settima puntata è il Ca' Bella di Pavia. In città lo conoscono tutti perchè per quasi trent'anni è stato la meta preferita per chiunque volesse organizzare una serata romantica. Quella fase però è solo un dolce ricordo del passato: quando i vecchi proprietari hanno passato il testimone alla figlia Barbara, molte cose per il Ca'Bella sono cambiate. Negli anni successivi, infatti, Angelo, marito di Barbara ed ex pasticcere, ha trasformata quell che era una romantica osteria in un locale che ora è poco più che una mensa per lavoratori.

Il ristorante ora è aperto solo a pranzo e propone un menù molto economico, ma economiche sono anche le materie prime utlizzate, cosa che non attira molti clienti. La cucina dovrebbe essere il regno di Giovanni, figlio della coppia di proprietari, ma il ragazzo non ha molta intenzione di prendere le redini del locale un giorno, sempre che riescano a tenerlo aperto. Il motivo? Legato ai continui battibecchi con il padre, che critica costantemente il suo operato.

Antonino Cannavacciuolo capisce subito che c'è solo un modo per lavorare sul rinnovamento del Ca' Bella e sulla sua salvezza: bisogno far sì che Angelo e Giovanni tornino ad avere un rapporto meno teso.

Il resto, come sempre, spetterà anche allo chef partenopeo e alla sua squadra, e passerà attraverso una profonda ristrutturazione e la studio di un menù tutto nuovo.

Guida all'intrattenimento di NOW, tra cucine (da incubo e da premiare) e viaggi

L'episodio al Ca' Bella di Pavia, atteso per questo giovedì 4 luglio, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Dopodiché, Antonino Cannavacciuolo tornerà prossimamente con le repliche in chiaro della stagione 10 e con un nuovo ciclo di Cucine da incubo.