CSI: Vegas su Rai 2, cast e trama dei tre episodi di stasera 19 giugno

Stasera su Rai 2, in prima serata, verranno trasmesse nuove puntate di CSI: Vegas 2. La stagione è composta da un totale di 21 episodi, quelli che vedremo stasera sono andati in onda negli Stati Uniti rispettivamente l'8 e il 15 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023.

CSI: Vegas è il sequel di CSI - Scena del crimine, quarto spin-off del franchise di CSI. La CBS ha rinnovato la serie per la Stagione 3. Nella seconda stagione di CSI: Vegas, non vediamo William Petersen e Jorja Fox nei ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle. Tuttavia, c'è il ritorno di Marg Helgenberger che riprende il ruolo di Catherine Willows.

Trama

Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

Trama degli episodi di stasera 19 giugno

Stagione 2 episodio 08 - Un giglio nel deserto -(titolo Originale Grace Note)

Catherine riesce finalmente a fare decisivi passi avanti per mettere alle strette chi ha ucciso la sua allieva e amica Grace, ma un principale sospettato della scomparsa di Grace viene trovato assassinato. Max e Folsom sono convinti che dietro alla sua morte si nasconda qualche traffico illecito di riciclaggio di denaro sporco legato alle frequentazioni del Casinò Eclipse. Nel frattempo, Beau deve esaminare una serie di opere d'arte falsificate ritrovate sulla scena del crimine e sulle quali sono rimasti diversi indizi. Ma non sempre tutto è come sembra.

Stagione 2 episodio 09 - Il Basilisco -(titolo Originale In the White Room)

Mentre indagano su un triplice omicidio al Regency Romantic Festival, Max e il suo team scoprono un collegamento con alcuni casi risolti di recente che coinvolgono Alan Herskovitz, Lynn Zobrist, Lamont Moore e Peter/Albert Nesicolacci. C'è una mente diabolica e manipolatrice che manovra dietro le quinte, e la squadra si trova costretta a utilizzare anche metodi non convenzionali per svelare l'ingarbugliata trama.

Stagione 2 episodio 10 - Virale -(titolo Originale Eyeballs)

Contro la sua volontà, Chris finisce sotto i riflettori. Un ragazzo è stato ucciso durante la festa di un influencer, il caso si collega a un altro che Chris aveva precedentemente seguito tramite il suo profilo sociale, prima di entrare a far parte del CSI. Tra i sospettati, ancora una volta, c'è Warren, il migliore amico della vittima. Le tracce di DNA su un'ascia, presumibilmente l'arma del delitto, non lasciano dubbi.

