CSI: Vegas su Rai 2, cast e trama degli episodi di stasera 18 giugno

Stasera su Rai 2, in prima serata, verranno trasmessi due nuove puntate di CSI: Vegas 2. La stagione è composta da un totale di 21 episodi, quelli che vedremo stasera sono andati in onda negli Stati Uniti rispettivamente il 3 e il 10 novembre 2022.

CSI: Vegas è il sequel di CSI - Scena del crimine, quarto spin-off del franchise di CSI. La CBS ha rinnovato la serie per la Stagione 3. Nella seconda stagione di CSI: Vegas, non vediamo William Petersen e Jorja Fox nei ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle. Tuttavia, c'è il ritorno di Marg Helgenberger che riprende il ruolo di Catherine Willows.

Trama

Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

Trama degli episodi di stasera 18 giugno

Stagione 2 episodio 06 - Fuori menu (titolo Originale There's the Rub)

Il laboratorio della polizia scientifica di Las Vegas si trova di fronte a un nuovo caso: la squadra è impegnata nell'indagine sulla morte di un famoso chef, che è stato pugnalato, avvelenato e congelato. I sospetti si concentrano immediatamente sullo staff del ristorante e, dalle prime indagini, emerge che la vittima non era esattamente quello che appariva ai suoi numerosi fan. Molti avevano più di un motivo per volerlo uccidere. Nel frattempo, Max non riesce a superare il trauma della sua recente aggressione, e Folsom ne subisce le conseguenze.

Stagione 2 episodio 07 - Fuoco e fiamme (titolo Originale Burned)

La squadra si trova coinvolta in un caso insolito. Un ricco imprenditore immobiliare e suo figlio vengono trovati carbonizzati nella loro casa. A causa della carenza di personale dei vigili del fuoco, Folsom e Allie devono acquisire rapidamente conoscenze approfondite sulla combustione. Nel frattempo, Bryan, il figlio di Max, sembra sempre più preoccupato per il comportamento distante e strano di sua madre.

