Crunchyroll annuncia una nuova serie ispirata a un popolare videogioco ritmico

Crunchyroll lancia in esclusiva mondiale Kamitsubaki City Under Construction, serie anime ispirata a un videogioco e ambientata in una metropoli ricostruita dopo il collasso dell'umanità. Tra creature nate dall'oscurità e magie canore, cinque giovani streghe combattono per un futuro possibile. Il debutto è fissato per il 3 luglio, con episodi in simultanea con il Giappone.

Kamitsubaki City Under Construction: il canto delle streghe nel nuovo anime di Crunchyroll

Quest'estate gli appassionati di anime avranno un nuovo, intrigante appuntamento su Crunchyroll: Kamitsubaki City Under Construction, una serie distopica dai toni avventurosi che farà il suo debutto il 3 luglio in simulcast con il Giappone. Sette anni dopo un disastro che ha decimato l'umanità, la città di Kamitsubaki si erge come simbolo di rinascita scientifica e speranza. Ma sotto questa superficie luminosa, nuovi incubi prendono forma: sono i Tesseractor, mostri nati dall'oscurità interiore degli esseri umani. A opporsi a loro ci sono cinque streghe chiamate The Witchling, armate non solo di poteri soprannaturali, ma anche delle loro voci. Il canto, infatti, è parte integrante della loro forza, in un mondo dove la musica diventa arma, cura e incantesimo.

Il trailer promette un comparto visivo di alto livello, con character design affascinanti tanto nei volti umani quanto nelle creature abissali. Anche se i combattimenti veri e propri vengono solo accennati, si intuisce l'intenzione di orchestrare sequenze molto complesse. Le protagoniste sono doppiate dalle artiste del collettivo V.W.P. (Virtual Witch Phenomenon), conosciute online per i loro videoclip che sfiorano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nato come progetto multimediale nel 2019 grazie al Kamitsubaki Studio, l'universo della serie ha già toccato musica, narrativa, giochi da tavolo e videogame. Il recente rhythm game Kamitsubaki City Ensemble e una visual novel uscita quest'anno ne hanno ampliato l'ecosistema narrativo.

Alla regia troviamo Kōdai Kakimoto, già coinvolto in Angel Beats! e Cyborg 009: Call of Justice, un nome che promette esperienza nel gestire atmosfere intense e visionarie. Con questo titolo, Crunchyroll punta a ritagliarsi un altro spazio importante tra le uscite più attese dell'estate, accanto a giganti come DanDaDan, Kaiju No. 8 e Dr. Stone.