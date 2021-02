Crudelia, il trailer italiano del film Disney con Emma Stone

"Geniale. Cattiva. Un po' pazza". Emma Stone è Crudelia nel primo trailer italiano del film live-action Disney ispirato al passato di uno dei personaggi chiave del classico d'animazione La Carica dei 101 (a sua volta basato sul romanzo di Dodie Smith "The One Hundred and One Dalmatians").

Dopo I, Tonya con Margot Robbie, Craig Gillespie torna a dirigere una delle attrici del momento, il Premio Oscar Emma Stone, nel nuovo live-action di casa Disney, Crudelia.

Come da titolo, il film sarà incentrato sulla celebre cattiva che più di qualche incubo ci ha probabilmente causato quando eravamo ancora bambini (specialmente per chi aveva dei cagnolini), ma ci mostrerà un lato totalmente nuovo del personaggio.

Il trailer ita ci anticipa il film ambientato negli anni '70, in una Londra dalle atmosfere punk-rock, il lungometraggio vedrà anche la partecipazione di Mark Strong, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry e Emma Thompson, che secondo la sinossi ufficiale interpreterà "la Baronessa, direttrice di una prestigiosa casa di moda che strappa Crudelia dall'oscurità come stilista emergente".

Scritto da Dana Fox e Tony McNamara, e prodotto da Marc Platt, Andrew Gunn, Aline Brosh McKenna, Kristin Burr, Mark Mostyn, Michelle Wright e Jessica Virtue, assieme all'interprete del personaggio nel film del 1996 (e nel seque del 200) Glenn Close, Crudelia sarà uno dei film che si spera possa riportarci al cinema dopo tanto tempo lontani dalla sala.