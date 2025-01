Narnia di Greta Gerwig ha finalmente una data di uscita nelle sale

Il nuovo adattamento cinematografico di Narnia, firmato da Greta Gerwig, è stato annunciato subito dopo il successo globale di Barbie. La regista, acclamata dalla critica, ha deciso di dedicarsi a questo progetto con Netflix nel 2023, portando sul grande schermo una nuova versione della celebre serie di libri Le Cronache di Narnia, scritta da C.S. Lewis. Nonostante il budget elevato, il cast del film rimane ancora avvolto nel mistero.

Quando esce Narnia di Greta Gerwig?

Dopo un lungo periodo di negoziazioni, durante il quale la regista ha spinto per un'uscita in sala e Netflix preferiva un debutto esclusivo sulla propria piattaforma, Narnia ha finalmente una data di uscita. Il film uscirà infatti in IMAX il giorno del Ringraziamento 2026.

Oscar 2020: Greta Gerwig sul red carpet

Secondo Matteo Bellon, socio fondatore di Puck News, Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha deciso di rilasciare il film nelle sale cinematografiche. "Netflix mi ha confermato che Narnia arriverà su circa 1.000 schermi IMAX in tutto il mondo il Giorno del Ringraziamento 2026, per poi approdare su Netflix a Natale", ha dichiarato Bellon.

Sebbene si preveda una proiezione limitata di sole due settimane in IMAX, la durata della presenza nelle sale potrebbe essere estesa a seconda della risposta del pubblico. Successivamente, il film sarà distribuito anche nelle sale tradizionali, prima di approdare finalmente su Netflix, per una permanenza complessiva di almeno quattro settimane.

Questo accordo segna un passo importante per Netflix, che sta cominciando a dare priorità alle uscite cinematografiche, come già accaduto per altri titoli di successo come Glass Onion: A Knives Out Mystery e The Irishman. In questo caso, il film di Gerwig avrà una prima uscita in sala, prima di essere reso disponibile in streaming.

Nel febbraio 2024, in un'intervista con Collider, la regista ha raccontato di aver iniziato a lavorare su Narnia prima di iniziare le riprese di Barbie: "Sapevo di aver messo le basi per Narnia e che volevo tornarci. Probabilmente è una cosa che mi sono imposta psicologicamente, perché sono convinta che il passo giusto per me sia continuare a fare film".