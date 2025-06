Cristina Plevani all'Isola dei Famosi gela Loredana: "Non sono fredda ma non cerco amici"

Loredana Cannata pensava di aver trovato un'amica in Cristina Plevani, ma lei non se n'era accorta. L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera, si è aperta con il confronto tra le due naufraghe. La Plevani infatti, aveva nominato la Cannata perché la trova costruita, come se recitasse sempre un personaggio; l'attrice però, non l'aveva presa bene. Quando le due ne hanno parlato, addirittura la Plevani ha detto di non ricordare momenti in cui avessero parlato in modo intimo.

Cos'era successo

Loredana Cannata

"Sono tre settimane che parliamo, nella catena di salvataggio l'avrei scelta per prima. Non capisco le persone, per fortuna esistono gli animali", si era lamentata Loredana Cannata dopo aver scoperto di essere stata nominata dalla Plevani.

La collega però era di tutt'altro avviso, sfilandosi subito da un'ipotetica amicizia: "Aveva aspettative nei miei confronti che non sospettavo, non mi ricordo momenti in cui io e lei abbiamo parlato in modo intimo. Non ci sono rapporti di amicizia per come io intendo l'amicizia". Poi, ha chiarito ulteriormente: "Vita mia, morte tua", riguardo le nomination.

Il confronto in puntata

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

Durante la puntata quindi, la Gentili ha approfondito la questione. È stato l'unico momento in cui si è parlato di dinamiche tra l'altro, in una serata che si è rivelata un continuo susseguirsi di prove.

Ma veniamo alle due naufraghe. Dopo essersi confrontate qualche ora prima sull'argomento, la Cannata è arrivata in puntata con una nuova consapevolezza: "Mi sono sentita schiaffeggiata da Cristina perché avevo frainteso quello che pensavo che fosse un rapporto di amicizia e invece non c'era. Voglio dire che Cristina non ha mai finto niente, sono io che non l'ho capita. È una cosa che ho frainteso io, è come quando ci si innamora ma l'altro non è al tuo stesso livello".

Poco dopo la Plevani ha rincarato la dose: non è vero che non ha cuore, semplicemente si comporta coerentemente con il suo modo di essere. "Se la proteggo dagli schizzi dell'acqua o le do delle mandorle -ha spiegato- è perché mi viene un senso di protezione. Se però questo comportamento dovesse illuderla, la Plevani non ha dubbi:" Ma se per lei ci vuole un distacco, nessun problema. Io per i rapporti umani qui sull'isola non ne faccio una tragedia. Valuterò le persone quando l'isola finirà".