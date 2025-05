Cristiano Malgioglio a Verissimo: “A novembre mi sposo” con Alessandra Celentano testimone

Il celebre cantautore e giudice di Amici sorprende tutti con l'annuncio delle nozze, scegliendo la storica insegnante del talent come testimone per il suo grande giorno.

Cristiano Malgioglio è pronto a dire sì. Secondo quanto rivelato da SuperGuidaTv, durante la registrazione della puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici, il celebre cantautore avrebbe annunciato il suo matrimonio, previsto per novembre. Un momento inatteso che ha sorpreso il pubblico e acceso la curiosità dei fan.

L'annuncio a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin, Malgioglio ha fatto il suo ingresso accanto ad Alessandra Celentano, insegnante storica del talent di Maria De Filippi. Dopo la visione di un video che li mostrava insieme in simpatici balletti, è arrivata la notizia bomba: "Mi sposo a novembre", avrebbe dichiarato Cristiano, scegliendo proprio la Celentano come testimone di nozze. Un legame profondo, quello tra i due, che ora si arricchisce di un ruolo speciale.

Chi è il compagno misterioso?

La curiosità ora si concentra sul futuro sposo. Malgioglio, classe 1945 e recentemente ottantenne, è legato da anni a un ragazzo di Istanbul, più giovane di lui di 40 anni. La loro storia è iniziata nel 2020 ed è sempre stata vissuta nel massimo riserbo. In un'intervista del passato, Malgioglio aveva raccontato con ironia.

Alessandra Celentano

"Che me ne faccio di uno della mia età? Non vuole andare in discoteca. No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare". All'epoca escludeva l'idea delle nozze, dichiarandosi troppo libero per pensare a una vita da marito. Ma evidentemente qualcosa è cambiato.

Una nuova fase della vita

Se la notizia verrà confermata in onda, il matrimonio segnerà una svolta nella visione dell'artista sull'amore. Dall'ironia alla tenerezza, Cristiano Malgioglio sembra oggi pronto a condividere pubblicamente il lato più intimo e romantico di sé. Il "sì" previsto per novembre sarà anche l'occasione per rivedere sullo schermo un'inedita Alessandra Celentano nel ruolo di testimone: un dettaglio che rende questo evento ancora più atteso.