Amici 24, Jacopo Sol: “Francesca è speciale. Sanremo? Un sogno che inseguo” e sogna un duetto con....

Domenica 18 maggio si è conclusa l'edizione 2024 di Amici, con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Tra gli assenti della serata finale anche Jacopo Sol, allievo di Rudy Zerbi, eliminato durante i quarti di finale. Nonostante l'uscita anticipata, il giovane cantautore - all'anagrafe Jacopo Porporino - è stato tra i protagonisti più apprezzati della classe di canto grazie ai suoi inediti Complici e Di tutti.

In un'intervista rilasciata a Superguida TV, Jacopo ha ripercorso la sua esperienza nel talent di Maria De Filippi, descrivendola come "molto costruttiva, piena di emozioni, con alti e bassi". Un sogno che, dice, gli ha lasciato "tanta consapevolezza in più, voglia di dimostrare e tanto calore".

Tra i ricordi più belli, sorprendentemente, non ci sono solo le esibizioni: "Mi vengono in mente tanti momenti belli che paradossalmente non sono legati al palco. Gli scherzi con Luk3, per esempio, erano divertentissimi. Ogni volta che cantavo un inedito per la prima volta, provavo un'emozione indescrivibile".

Il percorso di Jacopo ha incontrato anche momenti di difficoltà, soprattutto nella fase serale, dove ha ricevuto critiche che lo hanno spinto a mettersi in discussione: "Mi sono fatto tante domande, ma era normale: quando sei chiuso in un posto senza distrazioni, pensi di più. Quelle riflessioni mi hanno aiutato a crescere".

Dopo l'uscita dalla scuola, ha rivalutato anche la vittoria di Daniele: "All'interno non mi aspettavo vincesse lui, ma una volta fuori ho cambiato idea. Alla finale erano tutti meritevoli, chiunque avesse vinto sarebbe stato giusto". Jacopo si è detto contento anche della vittoria di TrigNO nella categoria canto.

Nel corso del programma, Jacopo ha trovato anche l'amore. La sua relazione con Francesca Bosco - conosciuta proprio nella scuola - prosegue a gonfie vele: "Conoscendola a fondo, mi ha colpito tanto. Siamo diversi: lei estroversa, io introspettivo. Ma con il tempo è nata una connessione vera. Mi sento fortunato ad averla nella mia vita. È venuta a San Severo, le ho fatto conoscere tutto. Sono molto felice".

Sul fronte professionale, Jacopo è al lavoro sul suo primo EP, ma non nasconde le sue ambizioni: "Partecipare a Sanremo sarebbe un sogno. E mi piacerebbe collaborare con Irama. Amo il suo timbro, la sua scrittura, lo ascolto da sempre". Per Jacopo Sol, Amici è stato solo l'inizio. Ora, fuori dalla scuola, è pronto a raccontarsi al mondo con la sua musica.