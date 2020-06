Cristiano Malgioglio, la rivelazione intima: "Colleziono mutande"

Cristiano Malgioglio ha una collezione nei cassetti di casa davvero particolare e fatta di mutande, in particolare quelle bianche da donna che indossa regolarmente. Cristiano lo ha rivelato durante un'intervista a Francesco Fredella nel programma Viaradio Autostrade di RTL 102.5.

Cristiano Malgioglio è uno dei massimi esponenti del trash italiano, quello divertente mai volgare, il paroliere di tante canzoni di successo sa mettersi in gioco con grande autoironia come ha dimostrato al Grande Fratello Vip. Mancando dal piccolo schermo, Malgioglio ha trovato il modo di sorprenderci dai microfoni di RTL 102.5. Durante la trasmissione Viaradio Autostrade ha confessato la sua passione segreta, quella che nessuno conosceva, la collezione di mutande: "ne ho 400, adoro le mutande bianche ma ce l'ho di vari colori, indosso mutande da donna, sono molto larghe e sto comodo come con un pigiama - dice Malgioglio e precisa - nessuno lo sa ma io quando non ho un cacchio da fare compro mutande".

Cristiano ha anche un'altra passione: "non mi prendete per pazzo - ha detto a chi lo intervistava - mi piace, quando passo da una lavanderia, vedere la roba dentro le macchine, mi piace quello che è rosso...angurie, pesche". A settembre uscirà il suo nuovo disco ma nel frattempo non se ne sta con le mani in mano: "Sto scrivendo un libro di lettere d'amore ma non posso dirvi altro", ha concluso l'opinionista del programma CR4 - La Repubblica delle Donne.