Cristiana Capotondi e Stephen Dorff si amano (per caso) a Roma nel trailer di No Place Like Rome

Un incontro casuale dà vita a una coppia decisamente inedita nel trailer di No Place Like Rome, commedia romantica diretta da Cecilia Miniucchi che unisce sul grande schermo Cristiana Capotondi e la star americana Stephen Dorff.

Il film, che verrà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2025 il 26 ottobre, vede Dorff nei panni di Connor, celebre fotografo inviato a Roma per un incarico proprio all'inizio della stagione natalizia. Connor attende l'arrivo del figlio adolescente, che dovrebbe raggiungerlo per trascorrere il Natale insieme in Italia dopo un divorzio difficile, ma quando il ragazzo cambia i suoi piani lui decide di restare a Roma, da solo. Mentre il fascino eterno della Capitale lo cattura sempre di più si imbatte nella bella Scintilla, che gli farà da assistente riaccendendo in lui sentimenti sopiti da tempo.

Che cosa accade nel trailer

Cristiana Capotondi e Stephen Dorff sul set di No Place Like Rome

La bellezza di Roma addobbata per le festività natalizie fa da sfondo al trailer, che si apre con Conor intento a fotografare gli angoli nascosti della Capitale. Qui si imbatte in Scintilla, curatrice museale che, come intuiamo da una telefonata, cerca di sbarazzarsi di un ex fidanzato che non accetta la fine del loro rapporto. Nel trailer compare Radha Mitchell nei panni di una veggente che predice a Connor un incontro pieno di energia e tante girate in Vespa.

In perfetto stile Nanni Moretti, o Vacanze romane, ma a parti invertite, Scintilla si offre di fare da assistente a Connor, rimasto solo per Natale dopo che il figlio ha scelto di trascorrere le vacanze alla Hawaii, e lo scarrozza su e giù per Roma su una Vespa rossa. Nella parte conclusiva del trailer non manca qualche scaramuccia tra innamorati causata dall'invadente presenza (digitale) dell'ex moglie di Connor e dal suo imminente ritorno negli USA.

No Place Like Rome è una produzione americana di Euphoria Productions, prodotta da Jeffrey Coulter, Carl F. Berg e Antoni Stutz, e diretta da Cecilia Miniucchi, regista italiana che da tempo vive e lavora a Los Angeles, ma che ha fatto ritorno in Italia per la sua nuova fatica. Oltre a Stephen Dorff, Cristiana Capotondi e Rhada Mitchell, fanno parte del cast anche Sebastiano Pigazzi, Elisabetta De Palo, Edoardo Natoli e Martina Iacomelli.