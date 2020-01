Crisis on Infinite Earth: un sorprendente cameo unisce l'universo tv DC con quello cinematografico!

La quarta parte di Crisis on Infinite Earth, crossover dell'Arrowverse in onda su The CW, ha ospitato un sorprendente cameo che collega l'evento tv all'universo cinematografico DC.

Nell'episodio in onda su The CW ha fatto la sua comparsa Ezra Miller, interprete di Flash nel CDEU, che ha incontrato il Flash della serie televisiva, Grant Gustin.

La presenza di Ezra Miller, che ha interpretato Flash in Justice League e tornerà in queste vesti in The Flash nel 2020, ha collegato così l'universo DC televisivo e quello cinematografico per la prima volta, creando una sorta di multiverso tra le due realtà.

Tratto dall'omonima storia a fumetti, il crossover Crisis on Infinite Earth è incentrato su una battaglia tra i supereroi del multiverso DC e una minaccia cosmica nota come Anti-Monitor, interpretato da LaMonica Garrett.

In questo show, sono coinvolti tutti i franchise televisivi del mondo DC: da Arrow, Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e la new entry Batwoman fino a Smallville, la vecchia serie di Wonder Woman, Flash e con la partecipazione di anche Kevin Conroy, storico doppiatore di Batman nei panni di Bruce Wayne.

