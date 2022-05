Crimes of the Future: il nuovo trailer del film di David Cronenberg

Al Festival di Cannes 2022 verrà presentato in anteprima il film Crimes of the Future, diretto da David Cronenberg, e il nuovo trailer regala delle sequenze inedite.

Crimes of the Future è il nuovo film diretto da David Cronenberg che verrà presentato a Cannes 2022 e il nuovo trailer regala delle sequenze inedite del progetto.

Nel video si assiste infatti alle tante modifiche che un artista compie sul proprio corpo, mutando totalmente il proprio aspetto, situazione che attira l'attenzione di una giovane che lavora per il National Organ Registry. Nel trailer spazio a momenti suggestivi, operazioni e potenziali relazioni sentimentali.

I protagonisti del film Crimes of the Future, progetto sviluppato a lungo e diretto da David Cronenberg dopo aver ripreso in mano l'idea durante la pandemia, sono Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué e Don McKellar.

La sinossi anticipa:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo affronta nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua partner Caprice (Lea Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un famoso performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi con delle esibizioni avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), che indaga per conto del National Organ Registry, segue in modo ossessivo i loro movimenti, quando un misterioso gruppo viene rivelato... La loro missione è usare la fama di Saul per portare alla luce la prossima fase dell'evoluzione umana.