Crimes of the Future: iniziate le riprese del film sci-fi di David Cronenberg

Le riprese del film sci-fi Crimes of the Future, scritto e diretto da David Cronenberg, sono iniziate nella città di Atene, in Grecia.

Le riprese di Crimes of the Future sono ufficialmente iniziate ad Atene, in Grecia, e il regista David Cronenberg e il cast saranno impegnati sul set fino a settembre.

Il thriller sci-fi sarà ambientato in un futuro non troppo distante in cui l'umanità sta imparando ad adattarsi a un ambiente circostante "sintetico".

Tra i protagonisti di Crimes of the Future ci sarà anche Viggo Mortensen che ha dichiarato: "Mentre iniziamo le riprese, dopo solo due giorni di questa nuova avventura con David Cronenberg ho la sensazione che siamo entrati in una storia in cui ha collaborato con Samuel Beckett e William Burroughs, se fosse possibile".

L'attore, che ha lavorato con il regista in occasione di La promessa dell'assassino e A History of Violence, ha aggiunto: "Stiamo venendo trasportati in un mondo che non ha paragoni e, tuttavia, sembra qualcosa di conosciuto, immediato e piuttosto credibile. Non vedo l'ora di vedere dove andremo a finire".

Nel film si racconterà quello che accade dopo che l'evoluzione ha spinto gli esseri umani ad andare oltre il loro stato naturale ed essere alle prese con una metamorfosi, alterando il loro aspetto biologico. Alcuni accolgono il loro potenziale senza limiti ottenuti grazie al transumanesimo, altri cercano di regolamentarlo. In ogni caso si difonde rapidamente l'Accelerated Evolution Syndrome.

Nel cast Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Léa Seydoux, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos, e Yorgos Pirpassopoulos.

David Cronenberg ha scritto e diretto Crimes of the Future, il primo progetto sci-fi dai temi di eXistenZ.