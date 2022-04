Creed 3, Jonathan Majors: "Ho ricevuto circa cento colpi in faccia"

La star di Creed 3, Jonathan Majors ha confessato di aver ricevuto circa cento colpi in faccia durante le riprese del film.

Creed 3 aka Cento colpi in faccia prima di andare a dormire, almeno a detta di Jonathan Majors nel corso di un'intervista con Variety. L'attore infatti ha parlato delle scene più fisiche e impegnative del film, rivelando un retroscena molto violenti.

Nel secondo sequel di Creed, Jonathan Majors interpreterà il villain del progetto e fronteggerà Michael B. Jordan. Sebbene l'attore sia noto per il fisico palestrato, sul set di Creed III ha ricevuto numerosi colpi in faccia. Majors ha raccontato: "Sono stato colpito in faccia circa cento volte ma... Ehi! Va bene così!".

Quasi nessun dettaglio è trapelato sulla lavorazione di Creed III. Ciò che è certo è che il cast del film annovererà i nomi di Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson e Phylicia Rashad.

I set dei vari episodi del franchise di Rocky sono stati puntualmente caratterizzati da numerosi incidenti e infortuni. Durante le riprese di Rocky IV, Sylvester Stallone è stato mandato al tappeto e in ospedale da Dolph Lundgren. Nel corso della lavorazione di Creed, invece, Michael B. Jordan è stato colpito dal pugile inglese Tony Bellew ma è riuscito a riprendersi con estrema rapidità e a terminare la scena. Ciò che è notevole di Majors è che il suo fisico super palestrato gli ha consentito di resistere a circa cento colpi in faccia senza mai andare al tappeto o, peggio, in ospedale.