Supergirl: è Jason Momoa nei panni di Lobo quello nelle immagini trapelate dal set?

Un nuovo video trapelato dal set londinese di Supergirl: Woman of Tomorrow offre un primo sguardo più nitido a Milly Alcock nei panni dell'eroina DC. Ma la vera sorpresa è un imponente antagonista che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere Jason Momoa nei panni di Lobo.

Supergirl: Woman of Tomorrow, il costume classico di Milly Alcock

Supergirl: Woman of Tomorrow, il fumetto

Il video pubblicato online nelle ultime ore mostra Milly Alcock in un costume che richiama quello tradizionale della Donna d'Acciaio, con mantello rosso e gonna blu. L'attrice australiana, già vista nei panni della giovane Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon, sembra incarnare una Supergirl più grintosa e meno idealista rispetto alle versioni precedenti.

A colpire l'attenzione dei fan è anche la scena d'azione su un carro armato, dove Supergirl affronta un misterioso personaggio dalla corporatura massiccia, pelle chiara e lunghi capelli scuri, armato di un'ascia da battaglia. Tutti gli indizi puntano a Lobo, celebre antieroe DC e cacciatore di taglie intergalattico.

Jason Momoa è Lobo? I dettagli dal set alimentano i sospetti

Jason Momoa / Lobo

Sebbene il volto di quello che sarà a tutti gli effetti l'antagonista di Supergirl non sia perfettamente visibile, l'aspetto e la postura ricordano proprio Jason Momoa. L'attore di Aquaman e il Regno Perduto è stato recentemente confermato nel cast, il che ovviamente ha alimentato le speculazioni sulla sua trasformazione nel villain principale del film.

Supergirl: Woman of Tomorrow rappresenta un reboot completo per il personaggio di Kara Zor-El, con toni più oscuri e realistici rispetto alla serie con Melissa Benoist. Secondo James Gunn (regista del film) questa Kara è più "hardcore": è cresciuta in condizioni estreme e ha una visione più distante da quella solare del cugino Superman.

Quando uscirà Supergirl: Woman of Tomorrow

Diretto da James Gunn e in arrivo il 26 giugno 2026, il film seguirà Kara in un'avventura spaziale al fianco di Krypto il Superdog, tra pianeti ostili, alleanze inaspettate e una missione di vendetta personale. Nel cast sono stati confermati anche Eve Ridley nel ruolo di Ruthye, Matthias Schoenaerts nei panni del temibile Krem, mentre David Krumholtz ed Emily Beecham interpreteranno i genitori kryptoniani di Kara, Zor-El e Alura.