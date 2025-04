DC Studios: ecco quando uscirà la prima serie live-action dell'universo di Gunn

I DC Studios hanno ora una data di uscita ufficiale per il primo show live-action del DCU in arrivo su Max. I co-CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, sono pronti a introdurre nelle sale cinematografiche il nuovo DCU quest'anno con l'uscita di Superman a luglio. Questo sarà il primo di una nuova ed estesa serie di film DC, che porterà poi a Supergirl, The Authority, Swamp Thing e altri ancora.

Oltre al lato cinematografico, la DC ha in programma anche l'introduzione di numerosi nuovi contenuti in streaming, aggiungendo un nuovo livello di narrazione non visto in precedenza nel vecchio DCEU.

Ecco quando arriveranno le serie tv dei DC Studios

Peacemaker: John Cena e James Gunn in una foto dal set

I DC Studios hanno confermato la data di uscita del primo show live-action ufficiale che si svolgerà all'interno del nuovo DCU, Peacemaker 2. Max ha confermato che la seconda stagione della serie Peacemaker di John Cena inizierà a essere trasmessa su Max il 21 agosto 2025.

Ecco gli altri principali progetti del DCU attualmente in produzione e che dovrebbero uscire entro i prossimi mesi circa:

Lanterns

Il prossimo show live-action dei DC Studios in fase di sviluppo è Lanterns, il primo progetto incentrato su Lanterna Verde dopo il disastroso film del 2011 sull'eroe. La serie avrà come protagonisti Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart e Kyle Chandler in quello di Hal Jordan. Anche Nathan Fillion tornerà nel ruolo di Guy Gardner dopo essere apparso in Superman.

La serie metterà sotto i riflettori l'intero Corpo delle Lanterne Verdi mentre John e Hal indagano su un omicidio sulla Terra. Secondo quanto riferito, dovranno anche affrontare Sinestro, uno dei cattivi più iconici del personaggio, anche se i dettagli della storia non sono ancora stati resi noti.

Sembra che Lanterns uscirà su Max all'inizio del 2026, ma non sono ancora stati rivelati altri tempi di uscita specifici.

Creature Commandos Stagione 2

I Creature Commandos

Il DCU ha ufficialmente tolto il sipario nel dicembre 2024 con l'uscita della serie animata Creature Commandos, con un'emozionante squadra di antieroi e cattivi vietata ai minori. Guidata da nomi come Rick Flag Sr., Weasel e Dr. Phosphorus, questa squadra è diventata l'ultimo gruppo formato da Amanda Waller.

Nella seconda stagione, la squadra avrà un nuovo aspetto con l'aggiunta di King Shark, mentre la Waller guarda al futuro per continuare a utilizzare le loro abilità. La squadra sarà inoltre dotata di alcuni notevoli aggiornamenti, tra cui un G.I. Robot ricostruito e potenziato.

Altri progetti DCU in cantiere

Oltre a Peacemaker 2, Lanterne e Creature Commandos 2, i DC Studios hanno una manciata di altri progetti in fase di sviluppo per il prossimo futuro. Dopo Creature Commandos, Viola Davis sarà protagonista di una serie in solitaria dedicata alla Waller, che dovrebbe essere la prima di numerose altre apparizioni nel DCU.

Inoltre, la saga di Wonder Woman rinascerà con il debutto di Paradise Lost, che racconta la storia delle Amazzoni dalle generazioni precedenti alla nascita di Diana Prince. Anche se Wonder Woman non è ancora stata confermata come parte del DCU, questa storia contribuirà a introdurre il suo lato dell'universo prima di vederla completamente potenziata.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot con l'armatura dorata

Anche Booster Gold otterrà la sua prima serie televisiva completa, entrando a far parte del DCU su Max, anche se il ruolo di protagonista non è ancora stato assegnato. Infine, dopo il film di Blue Beetle in solitaria nel 2023, Xolo Maridueña spera di tornare nel prossimo futuro per la serie dedicata all'eroe messicano. Per ora, la stagione 2 di Peacemaker darà il via a una nuova era per la narrazione del DCU, mentre Gunn e Safran continuano a sviluppare la storia generale dietro le quinte.

Al momento non ci sono informazioni su quanti episodi della nuova stagione di Peacemaker verranno rilasciati in quella data. Come riferimento, la prima stagione è iniziata con una première di tre episodi il 13 gennaio 2022.

La maggior parte del cast principale della prima stagione dovrebbe tornare per la seconda, e anche Brey Noelle è stata scritturata per il ruolo del cattivo White Rabbit. Al momento non sono stati confermati dettagli specifici sulla trama, ma si dice che lo show sarà collegato a Superman di luglio.