Creature Commandos: rivelato il nuovo poster mentre lo showrunner parla dei piani per la seconda stagione

Creature Commandos sarà il nostro primo assaggio del nuovo DCU di James Gunn e dei DC Studios. Anche se l'embargo sulle recensioni non sarà revocato fino al 2 dicembre, le prime notizie sulla serie animata sono molto positive.

Resta da vedere se questo si tradurrà in termini di audience, anche se i DC Studios stanno cavalcando il successo di Super/Man: The Christopher Reeve Story e The Penguin. Di conseguenza, l'interesse per la serie sembra alto.

Superman, Frank Grillo condivide la sua reazione al trailer: "Avevo la pelle d'oca"

Una seconda stagione in arrivo?

Ora è stato diffuso un nuovo poster (che potete vedere qui sotto), e lo showrunner di Creature Commandos Dean Lorey ha parlato della possibilità di una seconda stagione. "Sì, vogliamo assolutamente fare una seconda stagione", ha dichiarato a Screen Rant. "Non c'è un piano particolare di cinque stagioni o qualcosa del genere. Ma vogliamo assolutamente fare un'altra stagione. Vedrete, alla fine della prima stagione, alcuni dei personaggi che potrebbero farne parte, e c'è molto divertimento in arrivo, spero".

Gunn ha anche spiegato che, mentre Superman è il "vero inizio" del DCU, Creature Commandos è "un modo per le persone di dare un piccolo assaggio" dei piani dei DC Studios per il franchise". Ci aspettiamo che la serie sia più una continuazione di quanto visto in Suicide Squad e Peacemaker che un vero e proprio sguardo su come sarà il nuovo DCU. Tuttavia, il fatto che ci sia una storia vietata ai minori come questa suggerisce che i DC Studios hanno intenzione di esplorare tutti i toni e i generi del cinema e della televisione.

Creature Commandos segue una squadra segreta di mostri incarcerati e reclutati per missioni ritenute troppo pericolose per gli umani. Quando tutto il resto fallisce... sono la vostra ultima, peggiore opzione.

Il cast comprende Steve Agee nel ruolo di Economos, Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana, Anya Chalotra nel ruolo di Circe, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., Sean Gunn nel ruolo di GI Robot & Weasel, David Harbour nel ruolo di Frankenstein, Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus, Indira Varma nel ruolo della Sposa e Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller.