Creature Commandos ottiene il rinnovo per la stagione 2

Max ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2 della serie animata per adulti Creature Commandos, targata DC Studios.

Creature Commandos, la serie animata prodotta da DC Studios e Warner Bros Animation, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2.

Il progetto ha debuttato sugli schermi americani di Max il 5 dicembre e il season finale arriverà il 9 gennaio.

I dettagli di Creature Commandos

James Gunn, a capo dei DC Studios, ha scritto e prodotto Creature Commandos che ha al centro un team segreto di mostri che sono stati assunti per compiere delle missioni considerate troppo pericolose per gli esseri umani.

Nel cast di attori coinvolti per dare voce ai personaggi nella versione originale ci sono Steve Agee nel ruolo di Economos, Maria Bakalova che dà voce alla principessa Ilana, Anya Chalotra nel ruolo di Circe, Zoe Chao che è Nina Mazursky, Frank Grillo nei panni di Rick Flag Senior, Sean Gunn che è GI Robot e Weasel, David Harbour nel ruolo di Frankenstein, Alan Tudyk che è il Dottor Phosphorus, Indira Varma nei panni della Sposa, e Viola Davis che ha ripreso la parte di Amanda Waller.

DC Studios, James Gunn e Peter Safran alla guida della nuova divisione Warner: è rivoluzione?

Le dichiarazioni sul rinnovo

Amy Gravitt, responsabile della programmazione di HBO e Max Comedy, ha dichiarato: "Solo James Gunn avrebbe potuto evocare questo gruppo selvaggio di mostri disadattati che ti emozionano e ti costringono a fare il tifo per loro con tanta passione. Non potremmo essere più felici nel continuare le loro storie con James, Dean Lorey, Peter Safran e i nostri fantastici partner di DC Studios e Warner Bros Animation".

Gunn e Safran hanno aggiunto: "Siamo elettrizzati nel collaborare con Max per un'altra stagione del caos di Creature Commandos. Dalla nostra prima, spettacolare, stagione di Peacemaker, fino alla corsa sorprendente di The Penguin al lancio in grado di stabilire nuovi record di Creature Commandos, Max ha superato costantemente, e sorprendendoci, le aspettative. Grazie a Casey, Sarah, Pia, Sono e l'intero team per il vostro incredibile sostegno ai DC Studios. Siamo orgogliosi nel chiamare Max la nostra casa".