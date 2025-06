Il creatore di Kill la Kill porta in streaming la sua versione di Batman Ninja

Uno dei creatori e sceneggiatore principale della serie anime d'azione di successo, Kill la Kill, è anche lo sceneggiatore di uno dei sequel anime più attesi dell'anno, ora in procinto di debuttare in streaming.

Il sequel dell'iconico Batman Ninja, scritto da Kazuki Nakashima, si prepara a debuttare in streaming su HBO Max il 3 luglio. Batman Ninja vs. Yakuza League prosegue la folle avventura del Cavaliere Oscuro in un Giappone alternativo, stravolto da viaggi temporali e minacce criminali. Il film ha già raccolto consensi e si candida a nuova hit estiva dell'animazione.

Batman Ninja vs. Yakuza League: il sequel dal creatore di Kill la Kill

Quando Kazuki Nakashima - la mente dietro KILL la KILL - firma una sceneggiatura, ci si può aspettare qualsiasi cosa, ma mai qualcosa di convenzionale. E infatti Batman Ninja vs. Yakuza League, seguito del visionario Batman Ninja del 2018, non fa eccezione. Dopo il debutto cinematografico lo scorso marzo, il film si appresta a sbarcare finalmente in streaming: l'appuntamento è fissato per il 3 luglio su HBO Max, come riportato da Deadline.

Il nuovo capitolo si apre esattamente dove il precedente si era interrotto: Batman, la sua Bat-family e una manciata di villain DC erano stati catapultati nel Giappone feudale da un congegno di Gorilla Grodd, la Quake Engine. Ma l'intenzione di salvaguardare la linea temporale si è rivelata un'illusione. Tornati al presente, gli eroi scoprono un mondo radicalmente alterato: il Giappone è sparito e la Justice League non esiste più. A scatenare il caos è Ra's al Ghul, che con un sistema di viaggio temporale basato sugli origami (!) ha trasformato Wonder Woman, Flash e persino Superman nei suoi strumenti di conquista.

La narrazione di Batman Ninja vs. Yakuza League continua il delirio stilistico del predecessore, mescolando tradizione nipponica, cyber-samurai, comic book e mitologia supereroistica in un cocktail visivo e narrativo assolutamente unico. Diretto da Jumpei Mizusaki insieme a Shinji Takagi, il film attinge ancora una volta all'estetica dell'ukiyo-e e del kabuki, e ne fa una sorta di palcoscenico surreale dove il tempo non è che un altro nemico da sconfiggere. Le atmosfere da distopia esotica, i paradossi temporali e il clash culturale tra Gotham e il Sol Levante danno vita a una nuova epopea psichedelica che non ha paura di osare.