Crazy Stupid Love, su Netflix in streaming da oggi

Apprezzata dalla critica di tutto il mondo, la commedia romantica Crazy, Stupid, Love arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 18 ottobre: disponibile già online la divertente commedia romantica con Steve Carrell, Julianne Moore, Emma Stone e Ryan Gosling!

Steve Carrell, uno tra i comici più richiesti di Hollywood, è il protagonista di questa irresistibile pellicola diretta da Glenn Ficara e John Requa, in cui un quarantenne in crisi per la fine del suo matrimonio decide di rimettersi in gioco e cercare di fare nuove conquiste, nonostante l'età. Nel film, il poco più che quarantenne Cal Weaver (Steve Carell) pensa che il suo matrimonio sia perfetto, fino a quando sua moglie Emily (Julianne Moore) non chiede il divorzio.

Crazy, Stupid Love: Ryan Gosling si spoglia

Cal si ritrova così di nuovo single e in cerca dell'amore vero con l'aiuto dell'esperto rubacuori Jacob Palmer (Ryan Gosling), che gli dà una mano a ritrovare la fiducia in se stesso. Tra cotte inappropriate e incontri romantici, Cal e Jacob scoprono però che mettersi in gioco senza la partner giusta non solo è una cosa folle e stupida, ma è praticamente impossibile.

