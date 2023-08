Crazy & Rich stasera su Canale 5: trama e cast della commedia romantica in prima visione

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda, in prima visione in chiaro, la commedia sentimentale Crazy & Rich: ecco la trama, il cast e il trailer.

Una prima visione in chiaro stasera su Canale 5 alle 21:30: a far compagnia al pubblico in questo martedì 29 agosto ci sarà Crazy & Rich. Commedia romantica arrivata nelle sale di tutto il mondo nel 2018, è l'adattamento cinematografico del romanzo Crazy Rich Asians scritto da Kevin Kwan.

La trama

Crazy & Rich: Henry Golding e Constance Wu in una scena del film

Nick Young è il promettente rampollo di una famiglia di imprenditori edili di Singapore. Segni particolari: è ricchissimo ed è uno degli scapoli più ambiti nel posto in cui è nato. Rachel è la sua fidanzata da più di un anno, è cinese ma è nata negli Stati Uniti e ignora il conto in banca dei genitori di lui. Quando si presenta l'occasione di volare in Asia per il matrimonio del migliore amico, lei non se lo fa ripetere due volte, ansiosa ma felice all'idea di stringere la mano a chi ha cresciuto passo dopo passo il suo grande amore. Sbarcata a Singapore, però, Rachel si troverà di fronte a qualcosa che non avrebbe mai potuto immaginare. Diventata immediatamente bersaglio di ironie e invidie, dovrà anche tollerare le vessazioni della futura suocera, che non perderà occasione di sottolineare come suo figlio sia destinato a qualcosa di meglio. Sul punto di mollare tutto e tornare a New York, la povera Rachel potrà almeno contare sul supporto dell'amica Goh Peik Lin, che invece conosce perfettamente la situazione.

Il cast

Crazy & Rich: Michelle Yeoh in una scena del film

Diretto da Jon M. Chu, Crazy & Rich può contare su un cast stellare e tutto asiatico. Nei ruoli dei protagonisti Rachel e Nick ci sono rispettivamente Constance Wu ed Henry Golding. Gemma Chan interpreta la cugina Astrid Young-Teo, bellissima quanto sfortunata in amore, Lisa Lu è la nonna Shang Su Yi, la rapper Awkwafina interpreta la ricca amica di Rachel, Goh Peik Lin. Ken Jeong è l'eccentrico padre di Goh Peik Lin, Goh Wye Mun, mentre il premio Oscar Michelle Yeoh è l'austera madre di Nick, Eleanor Sung-Young.

Ecco il trailer ufficiale del film e la clip promozionale disponibile su Mediaset Infinity: