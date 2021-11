Crazy for football - Matti per il calcio: stasera su Rai1 in prima visione il film con Sergio Castellitto

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda, in prima visione, Crazy for football - Matti per il calcio, il film con Sergio Castellitto e Max Tortora.

Crazy for football - Matti per il calcio è il film proposto stasera su Rai1 alle 21:25, in prima visione, coprodotto da Rai Fiction e Mad Entertainment, e interpretato da Sergio Castellitto, Max Tortora e Antonia Truppo, con la partecipazione speciale di Massimo Ghini.

La regia è di Volfango De Biasi.

Tratto da una storia vera, il film (qui la nostra recensione di Crazy for football - Matti per il calcio) racconta di uno psichiatra fuori dagli schemi e un gruppo di ragazzi e adulti con disturbi di personalità, depressione e attacchi di panico con un grande desiderio: giocare in Nazionale.

Crazy for Football - Matti per il calcio è la storia dell'incontro fortunato tra Saverio, psichiatra idealista, che ai TSO e alle cure esclusivamente farmacologiche preferisce lo sport, e un gruppo di pazienti psichiatrici che vuole giocare a calcio. Nonostante i finanziamenti negati da De Metris, il dottore che dirige il reparto, nel giro di pochi giorni Saverio con il supporto della sua assistente Paola e dell'appassionato allenatore Zaccardi, riuscirà a formare ugualmente la squadra e con tenacia e passione, aiuterà i suoi" matti" ad uscire dalla gabbia della malattia, per correre verso un sogno nuovo.