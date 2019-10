Cowboy Bebop: incidente per John Cho, riprese sospese per le serie Netflix

Cowboy Bebop dovrà fare i conti con un infortunio subito da John Cho sul set della serie live-action prodotta da Netflix, situazione che ha portato a una pausa forzata delle riprese.

L'attore si è fatto male a un ginocchio mentre stava girando alcune scene sul set in Nuova Zelanda e ora la produzione della nuova versione di Cowboy Bebop è stata messa in pausa per un periodo, secondo Variety, di 7-9 mesi.

Per ora non è stato rivelato come John Cho si sia fatto male e l'attore è ritornato a Los Angeles, dove verrà sottoposto a un'operazione.

La star del progetto ha condiviso una foto su Instagram scrivendo: "L'acqua può scorrere o può schiantarsi. Grazie a tutti per gli auguri di pronta guarigione. Tornerà e sarò in azione in brevissimo tempo!".

La serie Netflix sarà composta da dieci episodi e racconterà la storia di Spike Spiegel, il cacciatore di taglie alla guida di un gruppo di ribelli ed emarginati con cui attraversa il sistema solare. Nel cast anche Mustafa Shakira che interpreterà il ruolo di Jet, l'ex poliziotto e partner di Spike. Tra gli interpreti anche Daniella Pineda e Alex Hassell che saranno rispettivamente Faye Valentine e Vicious. La serie è una co-produzione tra Netflix e Tomorrow Studios.

Christopher Yost sarà autore e produttore esecutivo del primo episodio.