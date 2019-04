Cowboy Bebop: John Cho protagonista della serie live-action

Cowboy Bebop tornerà in tv con una serie live-action e il protagonista sarà l'attore John Cho.

I dieci episodi verranno prodotti da Netflix e racconteranno la storia dei cacciatori di taglie che sono in fuga dal proprio passato mentre vanno alla ricerca dei criminali più pericolosi in attività nel sistema solare. I protagonisti sono anche disposti a salvare il mondo, ma in cambio del giusto prezzo.

John Cho avrà la parte del cacciatore di taglie Spike Spiegel, personaggio dotato di senso dell'umorismo, un incredibile sorriso e uno stile unico. Spike viaggia per il sistema solare insieme al poliziotto che era in passato il suo partner sul lavoro, Jet Black, sfruttando il suo fascino e carisma per dare la caccia ai criminali.

Tra gli arrivi nel cast di Cowboy Bebop ci sono anche quelli di Mustafa Shaki che sarà Jet, Daniella Pineda che avrà la parte della coraggiosa cacciatrice di taglie Faye Valentine, e Alex Hassell che sarà la nemesi di Spike, Vicious.

Il primo episodio dello show sarà scritto da Chtistopher Yost, già autore di Thor: Ragnarok, mentre Alex Garcia Lopez sarà il regista delle prime due puntate.

Shinichirô Watanabe, regista dell'anime originale, sarà coinvolto nel progetto come consulente.