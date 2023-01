Courtney Love chiarisce la storia su Brad Pitt: "Se ce l'ha con me, è un suo problema"

Dopo aver dichiarato di non aver ottenuto il ruolo centrale in Fight Club a causa di Brad Pitt, Courtney Love è tornata a parlare di quanto raccontato durante l'intervista per il podcast WTF di Marc Maron la scorsa settimana.

La cantante, solo pochi giorni fa, ha infatti raccontato di essere stata licenziata, dopo aver ottenuto il ruolo che è poi andato a Helena Bonham Carter, poiché, contemporaneamente, aveva dato un "no" categorico alla richiesta di Brad Pitt, e del regista Gus Van Sant, di realizzare un film su Kurt Cobain, morto nel 1994.

In una lunga dichiarazione pubblicata su Instagram, Courtney Love ha chiarito quanto affermato nel corso del podcast.

Courtney Love: "Sono stata licenziata da Fight Club per aver impedito a Brad Pitt di interpretare Kurt Cobain"

"Ciao. Per quanto riguarda una storia che ho raccontato sul podcast @marcmaron #wtf. Una storia che non avrei mai raccontato. Brad mi ha spinto troppo oltre. Non mi piace il modo in cui fa affari o esercita il suo potere. È un fatto molto semplice, ed è iniziato durante la produzione di Fight Club" scrive la cantante per poi continuare.

"Capisco quanto un gioco di casting sia come giocare alla roulette. Non sono qui 22 anni dopo a lamentarmi per aver perso una parte interpretando il ruolo secondario di qualcuno in un film. Nel podcast racconto il giorno in cui Brad e Gus Van Sant mi hanno chiamata a pranzo e hanno cercato di ricattarmi per il mio ruolo, per i diritti di un film su Kurt. Ho perso la testa con loro, e alle 19:00 sono stata licenziata da Fight Club. Ogni parola è reale, questo è un segreto che ho conservato bene. È un film. Chi se ne frega?".

Love ha poi dichiarato di essere stata perseguitata da Brad Pitt: "Il punto, è che Brad ha continuato a perseguitarmi riguardo a Kurt". "Con tutto questo risentimento nella nostra storia, ci si potrebbe chiedere perché ho detto no all'ennesima proposta per il film di Kurt da Brad dopo tutti questi anni? È perché sono in convalescenza. E il risentimento è come bere veleno e sperare che l'altra persona muoia".

"Ero troppo arrabbiata. Inoltre, ho sentito che Pitt aveva a che fare con gli stessi demoni. Quindi, entrambi potremmo aver cambiato la nostra visione del mondo spirituale".

La cantante, nel corso del podcast, ha raccontato di aver rifiutato una nuova proposta arrivata da Brad Pitt nel 2020. "Non è solo lo Zoom che ho fatto con Brad nel 2020 in cui ho detto di no a @planbfilms e Brad che lo produceva. È che ho detto NO su Zoom e non è bastato, e non sono stata ascoltata. Sono stato ignorata".

"Non avevo intenzione di parlarne con Marc Maron, ma è venuto fuori. Ho raccontato la storia perché sentivo che Pitt non avrebbe smesso di inseguire Kurt, a meno che non l'avessi detto in pubblico" ha proseguito Courtney Love. "Non voglio che Brad sia incazzato con me e diventi il ​​suo risentimento. Voglio che faccia di meglio. Non mi piacciono le aggressioni. Andiamo fratello Pitt. Ti auguro ogni bene, davvero. Se è arrabbiato con me, questo è un problema suo. Mi piace immensamente come star del cinema. Non tanto come produttore di film biografici".

"Spero che questo chiarisca ogni cosa, e grazie per il tuo tempo" conclude Courtney Love complimentandosi con Bonham Carter per la sua performance. "Sono sicura che Helena Bonham Carter doveva assolutamente essere Marla Singer e non serbo rancore per lei o Edward Norton o David Fincher tutte persone di cui rispetto immensamente il lavoro e il genio".