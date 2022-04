Courteney Cox si trasforma nel cast di Friends: "Questa è una delle peggiori app che abbia mai visto"

Courteney Cox si è recentemente trasformata nel cast di Friends utilizzando un filtro di una nuova applicazione che ha definito come 'una delle peggiori che abbia mai visto'.

Courteney Cox non ha potuto resistere alla tentazione di provare i filtri virali della nuova app di Friends al fine di imitare i suoi celeberrimi co-protagonisti; a quanto pare però, almeno secondo la star, le immagini create dall'app non sono neanche lontanamente paragonabili ai membri del cast dalla famosissima sit-com statunitense.

"A quanto pare, c'è una nuova app che trasforma la faccia in quella degli attori del cast di Friends. Diamo un'occhiata", ha esordito la Cox, 57 anni, nel video che recentemente postato sui suoi profili social. Mentre Courteney giocava con l'app, il volto di ogni membro del cast si trasformava nel suo e l'attrice, che interpretava Monica nella sitcom della NBC, ha immediatamente sottolineato la presenza di grossi difetti e incolmabili differenze.

La star di Shining Vale si è trasformata in David Schwimmer, che ha interpretato Ross nello show di successo e, provando a fare una voce più bassa, ha detto: "Veramente? Mai dai... Non assomiglio per niente a Schwimmer."

Courteney Cox ha impersonato l'intero cast utilizzando l'app, incluso il suo marito sullo schermo Matthew Perry, prima di dichiarare: "Questa è una delle peggiori app che abbia mai visto, ma va bene così". Infine, arrivata al suo filtro, che la mostrava con una bocca estremamente sottile, la star ha concluso: "Mi sento malissimo con me stessa. Ciao!"