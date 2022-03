Courteney Cox: "Le donne affrontano molte difficoltà, tra menopausa, depressione ed essere mamma"

Courteney Cox pensa che le donne siano costrette ad affrontare "molto di più di quello che la gente crede": l'attrice 57enne sostiene che le donne di una certa età "soffrano molto" e durante il podcast Backstage di Sky News ha parlato di problematiche come la menopausa, la depressione e la maternità.

"Penso che le donne probabilmente attraversino molto più di quanto la gente pensi, voglio dire, tra la menopausa, la depressione e l'essere madri di ragazzi adolescenti." Ha esordito Courteney. "Sono cose difficili da affrontare. Penso che, sì, penso che ne abbiamo passate davvero tante."

L'attrice, nota soprattutto per aver interpretato Monica Geller nella sitcom televisiva di successo Friends, ha parlato anche della sua nuova serie, Shining Vale: "Non arrivano molto spesso progetti così belli. Adoro Sharon Horgan, e ho lavorato con Jeff Astrof, che è così talentuoso. L'ho letto e ho pensato: 'questo è un personaggio molto stratificato, non ho mai interpretato qualcosa di così reale e divertente e spaventoso.'"

Secondo Courteney Cox, lo show narra la storia di "Una famiglia che si trasferisce in una piccola città, all'interno di un'abitazione in cui in passato sono avvenute terribili atrocità. Ma nessuno sembra accorgersene tranne Pat, che è convinta di essere depressa o ossessionata."