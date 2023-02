Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv, Mediaset modifica la programmazione della prima serata

Mediaset, dopo la morte di Maurizio Costanzo, ha modificato il palinsesto della prima serata delle tre principali reti generaliste. Su Canale 5 spazio ad uno speciale Matrix sul giornalista. Variazioni anche nei palinsesti di Italia1 1e Rete4.

Il comunicato Mediaset:"Oggi venerdì 24 febbraio, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Maurizio Costanzo, scomparso questa mattina all'età di 84 anni. In prima serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo 'Costanzo, l'uomo che ha cambiato la tv'. In studio con Nicola Porro la giornalista del TG5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo dell'uomo che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo. Non mancherà il ricordo dei tanti ospiti in studio e collegati con lo speciale di Canale 5".

Maurizio Costanzo è morto a 84 anni, fu autore di Una giornata particolare e La casa dalle finestre che ridono

Su Italia1 andrà in onda il film Paddington, al posto di John Wick - Capitolo 2

Cresciuto con la zia Lucy nella giungla peruviana, Paddington è vissuto sognando di approdare un giorno nella città di cui ha tanto sentito parlare: Londra. Quando un terremoto distrugge la loro casa e la zia lo imbarca su una nave diretta nel Regno Unito, l'orsetto Paddington realizza il suo sogno arrivando nella capitale inglese dove però tutto non è proprio come lo aveva sempre immaginato. Nessuno sembra accorgersi di lui a parte la famiglia Brown, un simpatico quartetto che lo accoglie nella sua casa e gli offre un posto in cui stare durante le ricerche dell'unica persona che conosce in città: l'esploratore che tanti anni prima aveva incontrato sua zia Lucy in Perù. Quando però il giovane Paddington finisce nelle mire di un tassidermista, la situazione si complicherà mettendo a serio rischio la sua avventura. Qui trovate il trailer del film caricato da Mediaset Infinity

Su Rete4 andrà in onda il film Guardia del Corpo al posto di Quarto Grado.

Frank Farmer, ex agente segreto viene ingaggiato come guardia del corpo personale della pop star Rachel Marron, la cui vita privata è protetta con misure di sicurezza elevatissime, perchè c'è qualcuno che la perseguita.