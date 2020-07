Cosmopolis: Robert Pattinson torna in TV stasera su Rai5

Robert Pattinson insieme a Paul Giamatti in una scena di Cosmopolis

Robert Pattinson arriva in TV, stasera su Rai5 alle 21:15, con Cosmopolis, film scritto e diretto nel 2012 da David Cronenberg, tratto dal romanzo omonimo di Don DeLillo. Il film andrà in onda senza interruzioni pubblicitarie.

New York. Eric Packer (Robert Pattinson) è un ventottenne multimiliardario che una mattina decide di attraversare tutta la città sulla sua lussuosa limousine per andare dal vecchio barbiere di suo padre a farsi tagliare i capelli. Il giro si svolge in ventiquattro ore, durante le quali il giovane controlla i mercati azionari e si dispera per l'andamento dello yen, che rischia di mandare a monte il suo impero finanziario. Incontra, intanto, le persone più disparate, costantemente protetto dalle sue guardie del corpo che temono possa essere assassinato da un momento all'altro.

In concorso al 65° Festival di Cannes per la Palma d'Oro, Cosmopolis vede nel cast, oltre a Robert Pattinson, anche Samantha Morton, Jay Baruchel, Paul Giamatti, Kevin Durand e Juliette Binoche.