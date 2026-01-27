Cosmic Princess Kaguya! l'anime di Netflix conquista diversi mangaka, da Kishimoto ad Akutami

Più autori di punta dell'industria anime si sono mossi all'unisono per acclamare Cosmic Princess Kaguya!: il nuovo film originale Netflix è stato supportato da nomi titanici come Masashi Kishimoto, Gege Akutami e Tatsuki Fujimoto, che l'hanno celebrato con illustrazioni e parole di stima.

Ilustrazioni e benedizioni da Naruto a Chainsaw Man

Secondo quanto riportato da Oricon, diversi artisti famosi hanno supportato Cosmic Princess Kaguya!: il regista Shingo Yamashita - famoso per Naruto Shippuden e Frieren - ha svelato una serie di illustrazioni originali realizzate da importanti mangaka in sostegno dell'uscita del suo ultimo film anime. Tra questi spicca Masashi Kishimoto, autore di Naruto, che ha voluto accompagnare il suo disegno con un messaggio limpido: "Congratulazioni per l'uscita di Cosmic Princess Kaguya!. Spero sinceramente che quest'opera raggiunga molte persone".

Il sostegno non si ferma qui: anche Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) e Sosuke Toka (Ranking of Kings) hanno contribuito con nuove illustrazioni dedicate, testimoniando quanto l'opera di Yamashita sia percepita come evento rilevante tra i professionisti del settore.

All'appello ha risposto anche Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man, che ha firmato un commento entusiasta: "L'incredibile animazione di Seigo Yamashita continua senza sosta. È stato uno schermo pieno di felicità dall'inizio alla fine". Loda il ritmo, la fluidità e l'inventiva visiva, elementi già riconoscibili nel percorso professionale del regista.

A unirsi al coro c'è inoltre Aneko Yusagi, creatore di The Rising of the Shield Hero, colpito soprattutto dall'aspetto tecnico: "Mi concentro molto sugli sfondi, ma il livello di dettaglio nel lavoro di camera e nel flusso delle scene di combattimento era incredibile e mi ha catturato completamente. Non riuscivo a distogliere gli occhi".

Cosa racconta Cosmic Princess Kaguya! e perché sta attirando l'industria

Diretto da Yamashita e scritto insieme a Saeri Natsuo, Cosmic Princess Kaguya! rilegge in chiave fantascientifica la fiaba classica giapponese de Il tagliabambù. La logline ufficiale di Netflix la sintetizza così: "La vita di Iroha finisce fuori orbita quando Kaguya, una fuggitiva spensierata proveniente dalla Luna, si trasferisce da lei e la convince a esibirsi insieme in un mondo virtuale".

Al centro del racconto c'è Iroha Sakayori, studentessa alle prese con il lutto per la morte del padre e la brusca indipendenza che ne segue. La sua routine si spezza quando scopre un misterioso neonato che, in pochi istanti, cresce fino a diventare una ragazza che sostiene di venire dalla Luna: Kaguya. Da lì, la storia prende la forma di una "riscrittura" meta-narrativa della fiaba originale, con l'obiettivo - dichiarato nel film - di ottenere un vero lieto fine.

In diverse interviste pre-uscita, Yamashita aveva descritto l'opera come "un film luminoso e divertente", influenzato dal suo "amore per personaggi unici" e dalla sua "profonda affezione per la cultura di internet". Un approccio coerente con lo stile dei due studi coinvolti nell'animazione: Studio Colorido e Studio Chromato, noti per colori ariosi, character design morbidi e dinamiche di movimento fluide.

Per Netflix si tratta probabilmente della release anime più attesa del mese, affiancata da una line-up che in gennaio comprende anche Pokémon Horizons: Season 3 - Rising Hope e Il prisma dell'amore, con diversi titoli di peso già programmati per l'anno, tra cui One Piece, una nuova stagione di Le Bizzarre avventure di Jojo e il finale di Beastars.