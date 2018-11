Cosa fai a capodanno?: Pornhub ospita in esclusiva il red band trailer della commedia

Pornhub, la principale destinazione online d'intrattenimento per adulti, ha lanciato oggi il red band trailer del film Cosa fai a capodanno? di Filippo Bologna in uscita nelle sale il 15 novembre.

Al centro di Cosa fai a Capodanno? troviamo tre coppie - interpretate da Alessandro Haber e Vittoria Puccini, Isabella Ferrari e Ludovico Succio, Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio - che si danno appuntamento il 31 dicembre in uno chalet di montagna per salutare l'anno nuovo con una serata tra scambisti. Ad accoglierle, i misteriosi Mirko e Iole, interpretati da Luca Argentero e Ilenia Pastorelli. Gli ospiti riusciranno a soddisfare la loro voglia di trasgressione o gli equivoci, le bugie e i sotterfugi trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti?

Il trailer, visibile sulla homepage di Pornhub, contiene in anteprima le scene più stuzzicanti del film.

Se questo tipo di promozione, ideata grazie alla collaborazione con QMI Stardust, risulta una novità a livello europeo, è pur vero che negli Stati Uniti in passato sono state lanciate campagne promozionali su Pornhub per l'uscita di grandi film, come Sin City 2 e Pupazzi senza gloria, ma questa è la prima volta in assoluto in cui viene consegnata alla piattaforma un trailer appositamente creato. Inoltre, è da oggi disponibile in collaborazione con ilMessaggero.it un post dedicato alla commedia su Pornhub Insight, - la sezione del sito che permette di scoprire dati e statistiche - che svela i gusti degli italiani a proposito di scambi di coppia. La commedia corale per la regia di Filippo Bologna sarà nei cinema dal 15 novembre.