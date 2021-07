Cory Monteith: il toccante tributo di Lea Michele a otto anni dalla scomparsa (FOTO)

Nel giorno in cui ricorreva l'ottavo anniversario della morte di Cory Monteith, Lea Michele ha pubblicato una foto in ricordo del suo ex fidanzato.

Lea Michele ha condiviso su Instagram un tenero tributo a Cory Monteith, l'attore con cui ha recitato in Glee e con il quale è stata fidanzata, morto esattamente otto anni fa.

Cory Montheit in un ricordo di Lea Michele postato su Instagram

Era il 13 luglio 2013 quando a Vancouver, in Canada, Cory Monteith moriva a soli 31 anni. In occasione dell'ottavo anniversario della sua scomparsa, Lea Michele ha condiviso un toccante tributo per colui che per lei rappresentava sia un collega che un fidanzato. I due si erano conosciuti sul set di Glee, la celebre serie di Ryan Murphy nella quale interpretavano i personaggi di Finn e Rachel, ed hanno lavorato insieme per quattro anni.

L'attrice ha quindi approfittato delle sue Instagram Stories per pubblicare una foto in bianco e nero in cui Cory indossa la classica giacca da college di Glee e sembra salutare la folla. Lea Michele ha anche aggiunto un'emoji a forma di cuore nella parte bassa del post. La coppia si frequentava da più di un anno al momento della morte di Cory.

Lea si è tatuata il numero cinque, in riferimento al numero di maglia del quarterback Finn Hudson. L'attrice, la cui canzone You're Mine è dedicata proprio all'attore, ha anche le ultime parole che Cory le ha detto, "se lo dici tu", tatuate sul fianco. Già in passato, l'attrice ha reso omaggio a Monteith nell'anniversario della sua morte. Nel 2019, ad esempio, ha condiviso una foto di una vista sull'oceano ed ha scritto: "La luce rimane sempre". Nel 2018 ha condiviso una foto simile con un'altra citazione: "Ci sono alcuni che portano una luce così grande nel mondo che, anche dopo che se ne sono andati, quella luce rimane" Nel 2017 ha invece scritto: "4 anni e sembra ancora ieri... ti amo C".

Ricordiamo che Cory Monteith è morto per una combinazione di alcol ed eroina. Per quanto riguarda Lea Michele, si è sposata con Zandy Reich nel marzo 2019 ed ha avuto un figlio, Ever, 11 mesi fa. Di recente, il cast di Glee ha dovuto fare i conti con un altro tragico evento: un anno fa, infatti, è morta Naya Rivera, l'attrice che nella serie interpretava Santana Lopez e che al momento della scomparsa aveva appena 33 anni.