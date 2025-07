Cory Monteith: i genitori dell'attore sono entrambi morti a distanza di poche settimane

La famiglia di Cory Monteith ha subito due lutti a distanza di poche settimane: la madre e il padre della star di Glee sono infatti morti rispettivamente il 18 giugno e il 12 maggio.

I genitori dell'interprete di Finn Hudson avevano dovuto affrontare la terribile perdita del figlio nel 2013, quando Cory ha perso la vita a soli 31 anni a causa di un'overdose accidentale causata da un mix di eroina e alcol.

L'annuncio della famiglia

Ann Marie McGregor, che aveva un buon rapporto con il figlio, ha perso la vita a 74 anni. L'annuncio della famiglia rivela che il decesso è avvenuto in modo pacifico a causa di una malattia. Nel necrologio si ringraziano i dottori, gli infermieri e lo staff del St. Paul's Hospital a Saskatoon per le cure riservate ad Ann durante il periodo trascorso nella struttura.

Cory Monteith è morto nel 2013

Joe Monteith è invece morto il 12 maggio a 75 anni, anche lui a causa di una grave malattia. La famiglia ha ringraziato pubblicamente i medici per la cura e la compassione riservata all'uomo negli ultimi mesi della sua vita.

Nel 2018 Ann aveva parlato della morte di Cory sottolineando di non essere ancora in grado di superare il lutto: "Il mio mondo si è totalmente fermato. E sono una persona diversa rispetto a quella che ero prima".

Joe non aveva invece un rapporto particolarmente stretto con il figlio, nonostante si fossero riavvicinati 2 anni prima della sua morte dopo 11 anni di rapporti complicati e mancanza di dialogo. Il padre del protagonista di Glee aveva ammesso che non avergli potuto dire addio "lo stava distruggendo interiormente e facendolo a pezzi".

Le conseguenze sul cast della serie

La morte di Cory aveva avuto anche un forte impatto sugli altri membri del cast della serie, in particolare sulla sua fidanzata Lea Michele che era ritornata sul set solo un mese dopo aver dovuto dire addio al ragazzo che amava. In un'intervista l'attrice ha ammesso di aver provato molta pressione perché temeva che le persone perdessero il proprio posto di lavoro se non si fosse presentata. Ryan Murphy, creatore e produttore dello show, ha successivamente rivelato di rimpiangere la scelta di ricominciare le riprese: "Se potessi tornare indietro faremmo fermare molto a lungo la serie e probabilmente non saremmo tornati. Avrei detto: 'Quella è la fine'... Perché non puoi realmente riprenderti da qualcosa di simile".