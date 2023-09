cortoLovere 2023 al via domani, Ambra Angiolini e Donato Carrisi tra gli ospiti

È tutto pronto per la 25esima edizione di cortolovere 2023, il festival internazionale del cortometraggio, con la direzione artistica di Gianni Canova, che si svolgerà a Lovere (Bergamo) sul lago d'Iseo, da lunedì 25 a sabato 30 settembre. Numerosi gli incontri e gli ospiti del mondo del cinema, dal focus del mestiere della sceneggiatrice (ne parlerà Doriana Leondeff) all'animazione (con Bruno Bozzetto, Presidente onorario del festival), fino ai riconoscimenti per il miglior cortometraggio internazionale e quello per Occhi sul Lago, il contest per i giovani registi, che saranno premiati dalla Signora del Lago di questa edizione, Ambra Angiolini.

Continua il suo viaggio lo storico festival che porta sulle sponde del lago d'Iseo i migliori cortometraggi internazionali del momento e le opere dei giovani registi (sotto i 35 anni), riuniti con il concorso Occhi sul Lago, arrivato alla sua sesta stagione, volto a valorizzare il territorio lacustre di Bergamo e Brescia. Al fianco dei lavori sullo schermo, presenti e protagonisti anche tutti coloro che, dietro le quinte e lo schermo, producono cinema e lavorano con alta professionalità nel settore. Prosegue così la novità del focus introdotta la scorsa edizione, sui mestieri del cinema, quest'anno dedicato a chi si occupa della sceneggiatura.

Donato Carrisi, foto di Luigi Paganini.

Protagonista della rassegna, con il consueto titolo di Signora del Lago, sarà Ambra Angiolini, che torna ospite del festival. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, anche cantante, Ambra ha avuto una carriera poliedrica nel mondo dello spettacolo: dopo aver acquisito notorietà nei primi anni Novanta in programmi come Bulli e pupe e Non è la Rai, a firma Boncompagni, esordisce più tardi anche nel cinema, Saturno contro di Ferzan Özpetek, che le assicura i maggiori premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d'oro e il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno.

Il programma

Il festival inaugura lunedì 25 e martedì 26 settembre con le giornate dedicate al contest Occhi sul Lago: i finalisti, con la troupe guidata da filmmaker di età inferiore ai 35 anni, inizieranno il loro lavoro lungo il territorio del lago d'Iseo. Sono tre i soggetti selezionati: Finn il pesce di Alexandru Viorel Dobre, L'alfiere di Romeo Pizzol, A fin di bene di Leonardo Ferro. Il vincitore sarà poi premiato nella giornata conclusiva.

Gli incontri iniziano mercoledì 27 settembre, al Palazzo Bazzini Lovere: alle 18.30 proiezione di Educazione fisica del regista Stefano Cipani, ospite del festival. Il film - con Angela Finocchiaro, Giovanna Mezzogiorno, Raffaella Rea, Sergio Rubini, Claudio Santamaria - è una storia che si consuma tra quattro pareti, dove i genitori di tre ragazzi condividono un fatto drammatico relativo ai loro figli, una situazione claustrofobica che li spinge a gettare le maschere e a rivelare la propria natura morale. Alle 20.30, invece, ci sarà l'evento "Approfondimento sui mestieri del Cinema: la Sceneggiatrice", dove in collegamento insieme al direttore artistico Gianni Canova ci sarà Doriana Leondeff.

Giovedì 28 settembre, sempre a Palazzo Bazzini Lovere (ore 20.30) il festival continua con "La vita animata di Bruno Bozzetto", l'incontro con lo stesso disegnatore e animatore, Presidente onorario della rassegna, che racconterà la sua lunga e creativa carriera, con lo scrittore Simone Tempia (firma per Vogue) e il direttore artistico Gianni Canova.

Appuntamento con le proiezioni dei film finalisti, invece, nella serata di venerdì 29 settembre: al Teatro Cinema Crystal, alle ore 20.30, il pubblico potrà vedere le opere che si contendono il premio di quest'anno, e votare i propri preferiti. I premi di questa edizione, con la consegna del "Premio Bruno Bozzetto per cortolovere", vanno infatti al miglior film (€ 2.000), miglior fotografia (€ 1.000), miglior film d'animazione, miglior documentario e al miglior film per la giuria popolare.

Giornata conclusiva, infine, sabato 30 settembre: a cominciare dalle 16.30, in piazza XIII Martiri a Lovere, Gianni Canova incontra Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo. Autore anche di serie televisive e per il cinema, è una firma del Corriere della Sera, e ha scritto numerosi romanzi bestseller internazionali (pubblicati da Longanesi). L'evento è in collaborazione con la libreria Mondadori di Lovere. A seguire, la serata di gala, sempre presso il Teatro Cinema Crystal, dalle ore 21 ci sarà la premiazione dei corti vincitori e del concorso Occhi sul Lago, con la Signora del Lago 2023, Ambra Angiolini. Parteciperanno gli ospiti Donato Carrisi, Doriana Leondeff e il critico cinematografico Stefano Cipani, presenta Martina Riva.

Programma giornaliero sul sito www.cortolovere.it.