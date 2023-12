Gigolò per caso: Ambra Angiolini, Asia Argento e le fantasie sessuali delle donne

"Le fantasie delle donne sono state un po' oppresse. Soffocate dal patriarcato, ma le cose stanno cambiando": intervista ad Ambra Angiolini e Asia Argento, nel cast di Gigolò per caso, serie in cui Pietro Sermonti e Christian De Sica sono un figlio e un padre che fanno i gigolò. Su Prime Video.

Ambra Angiolini e Asia Argento si amano: nella serie Gigolò per caso interpretano rispettivamente Margherita, donna in crisi con il marito Alfonso (Pietro Sermonti), e Costanza, la terapeuta che fa a entrambi terapia di coppia. A un certo punto del percorso però il Giuramento di Ippocrate viene mandato a quel paese e le due donne diventano una coppia.

Gigolò per caso: Ambra Angiolini in una scena

In streaming dal 21 dicembre su Prime Video, Gigolò per caso è la storia di un gigolò che ha avuto un infarto, Giacomo, interpretato da Christian De Sica che, per non perdere le sue clienti, chiede al figlio, Alfonso, di occuparsene al posto suo.

Diretto da Eros Puglielli, questo remake della francese Alphonse fa una cosa abbastanza rara per il panorama italiano: non soltanto parla di sesso, ma esplora soprattutto il desiderio femminile. Le clienti di Giacomo sono infatti esigenti: vogliono che si mettano in scena le loro fantasie, spesso molto elaborate. Ne abbiamo parlato con le attrici nella nostra intervista.

Gigolò per caso: intervista ad Ambra Angiolini e Asia Argento

Tutte le clienti dei Bremer più che l'atto in sé, sono in cerca di un'esperienza: vogliono complicità, fare delle cose insieme, come cucinare, uscire a cena. Oggi condividere qualcosa insieme è talmente raro che diventa quasi una fantasia erotica?

Per Asia Argento: "Manca il gioco, giocare insieme. Che poi è il nostro mestiere: in inglese recitare è to play. Manca la libertà che hanno i bambini nel gioco, per questo viene ricercato. Quando diventiamo adulti tutto diventa più pesante, c'è chi vuole imporre delle regole. Invece nel gioco si può essere ciò che si vuole".

Gigolò per caso, la recensione: un divertissement che gioca col gender

Secondo Ambra Angiolini invece: "Non è detto che uno debba cercare l'amore vero in tutte le storie. Il dato più interessante della serie forse è proprio questo: i rapporti tra questi persone iniziano e finiscono lì. Non ci deve essere per forza il lieto fine. Queste donne non cercano un compagno, ma un divertimento".

Ambra Angiolini, Asia Argento e le fantasie sessuali delle donne

Di fantasie sessuali delle donne si parla poco. Gigolò per caso invece le esplora. Quanto è importante mostrarle in una serie così pop, che quindi può arrivare a tutti? Asia Argento non ha dubbi: "Le fantasie delle donne sono state un po' oppresse. Soffocate dal patriarcato. E così facendo la donna ha avuto difficoltà a esprimere e provare il piacere. E forse per questo è tramite quello che non c'è che le donne arrivano al piacere: grazie al desiderio, alla fantasia. Però le cose stanno cambiando. E questa serie ne è la prova".

Gigolò per caso: a lezione di sesso con Pietro Sermonti e Christian De Sica

Gigolò per caso: una scena

Pe Ambra invece: "Dovrebbe essere un fatto scontato, una cosa normale. Una serie come questa aiuta, perché la commedia non tiene fuori nessuno. La voglia di ridere ti mette subito in apertura. E i concetti quindi arrivano in modo più facile".