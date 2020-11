Corto Circuito: il remake del film è in fase di sviluppo

Il film Corto Circuito, arrivato nelle sale negli anni '80, avrà un remake attualmente in fase di sviluppo prodotto da Spyglass.

Corto Circuito tornerà nelle sale cinematografiche: Spyglass Media Group ha annunciato che è in fase di sviluppo un remake del progetto distribuito alla fine degli anni '80.

Il film originale era stato diretto da John Badham e aveva nel cast Ally Sheedy, Steve Guttenberg e Fisher Stevens.

Corto circuito raccontava la storia di Numero 5, un robot sperimentale militare che viene colpito da un fulmine e ottiene un'intelligenza in stile umana.

La sceneggiatura del remake sarà firmata da Eduardo Cisneros e Jason Shuman e, secondo le anticipazioni, si darà alla storia un approccio "latinoamericano".

John W. Hyde sarà coinvolto nel team dei produttori dopo essersi occupato anche del progetto deglli anni '80.

Cisneros ha in precedenza scritto Instructions Not Included diretto da Eugenio Derbez e con Shuman ha firmato lo script di Half Brothers, realizzato per Focus Features con star Luis Gerardo Mendez, Connor Del Rio e Juan Pablo Espinosa.