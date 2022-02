Corpo e Aria: il corto di Cristian Patanè in selezione al Santa Barbara International Film Festival 2022

Corpo e Aria, il nuovo corto diretto da Cristian Patanè, targato Insolita Film, è stato selezionato per partecipare al Santa Barbara International Film Festival 2022.

Corpo e Aria: una foto dal set

Interpretato da Selene Caramazza e Francesco Colella. La direzione della fotografia di Corpo e aria è di Daniele Ciprì.

Gaia lavora nell'impresa di pompe funebri di famiglia e si prende cura dei corpi mentre l'anima se ne va. Ma un giorno accade qualcosa di inaspettato.

È la sinossi del nuovo cortometraggio diretto da Cristian Patanè, targato Insolita Film in associazione con Barburka Production. Interpretato da Selene Caramazza e Francesco Colella. Corpo e Aria, della durata di 15 minuti, indaga sulla morte, riportandone in luce la discussione, soprattutto in un momento in cui, a causa della pandemia, siamo sempre più distaccati dal "contatto" col morte.

"I riti esistono da prima della nostra storia e resistono anche nelle società laiche. La morte è uno dei momenti cruciali in cui gli esseri umani si ritrovano sugli aspetti fondamentali della propria esistenza. Quel tempo, scandito dal rito, è uno dei momenti più sacri nella vita di tutti; questi riti vanno protetti, soprattutto ora che il covid li ha messo a repentaglio", è la dichiarazione del regista che ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Andrea Paolo Massara.

L'opera, che attraverso il dolore della perdita racconta il legame che unisce il mondo dei vivi col mondo dei morti, dopo Corto Dorico, è stata già oltralpe, in Colombia, a Bogoshorts, festival del corto di Bogotá, e sarà nuovamente in Colombia al SANFICI | Santander Festival Internacional de Cinema; Il film sarà inoltre in concorso al Santa Barbara International Film Festival, in programma dal 2 al 12 marzo 2022 in California, una delle rassegne di maggiore importanza negli Stati Uniti d'America, appuntamento che consente alle opere vincitrici di partecipare agli Oscar nel 2023.