Coronavirus, Tom Hanks aggiorna: "I sintomi sono gli stessi e ho imparato a spalmare la Vegemite"

Tom Hanks, primo attore a svelare di essere positivo al Coronavirus, ha aggiornato i suoi fan.

L'attore, dopo essere stato dimesso dall'ospedale con la moglie, ha condiviso un nuovo post sui social per rassicurare i suoi 8 milioni di follower.

L'attore premio Oscar Tom Hanks sta affrontando la situazione da una settimana, non esitando a raccontare in che modo sta trascorrendo le sue giornate con la consorte Rita Wilson, anche lei positiva al virus. La star ha ora scritto: "Buone notizie: dopo una settimanda dal test positivo, in auto-isolamento, i sintomi sono più o meno gli stessi. Niente febbre, ma i blah. Piegare la biancheria e lavare i piatti porta a un pisolino sul divano".

L'isolamento ha però anche un aspetto negativo: "Cattive notizie: mia moglie Rita Wilson ha vinto per sei turni consecutivi a Gin Rummy e guida la classifica con 201 punti. Ma ho imparato a non spalmare la mia Vegemite con uno strato così spesso".

Hanks ha poi concluso: "Ho viaggiato qui con una macchina da scrivere, una che mi piaceva. Stiamo affrontando questa situazione tutti insieme. Abbassate la curva dei contagi".