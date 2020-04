Coronavirus: da Grey's Anatomy a Dr House, le star della serie medical ringraziano i "veri eroi" (VIDEO)

Le star dei piu amati medical drama come E.R., Dr House e Grey's Anatomy hanno unito le forze per realizzare un video-messaggio con cui ricordare l'importanza di tutte le persone che lavorano in prima linea durante l'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Il filmato renderà felice non solo i dottori, ma anche i tanti fan di alcuni degli show più amati degli ultimi anni.

Il filmato è stato condiviso online da Olivia Wilde, nel cast di Dr House per alcune stagioni, in occasione della Giornata Mondiale della Salute che si è svolta ieri in tutto il mondo.

Olivia Wilde ha ideato l'iniziativa e ha spiegato: "La cosa più vicina a essere un medico per me è stato indossare un costume. E anche se ci si può avvicinarsi all'esperienza, non è per niente la stessa cosa. Voglio semplicemente ringraziare tutti i veri eroi che sono attivi nella sanità".

L'attrice, che ha interpretato Tredici nella serie Dr House, ha coinvolto i suoi amici e colleghi Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Kal Pen e Peter Jacobson.

Nel video messaggio dedicato a tutte le persone che lottano in prima fila contro il Coronavirus ci sono poi i membri del cast di E.R. - Medici in prima linea (Julianna Margulies e Maura Tierney), Scrubs (Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison), Grey's Anatomy (Patrick Dempsey, Sandra Oh e Kate Walsh), Nurse Jackie - Terapia d'urto (Edie Falco), The Good Doctor (Freddie Highmore) e Doogie Howser, M.D. (Neil Patrick Harris).

Tutte le star, in modo ironico e molto emozionato, hanno condiviso un messaggio pieno di affetto nei confronti dei "veri" medici, offrendo il proprio sostegno emotivo e non solo.