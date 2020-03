Coronavirus: Sebastian Stan insulta chi va ancora in spiaggia nonostante la quarantena

Sebastian Stan, che ha dovuto interrompere le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, ha insultato pubblicamente i cittadini americani che continuano ad andare in spiaggia nonostante l'emergenza Coronavirus in corso in tutto il mondo.

L'attore, star del Marvel Cinematic Universe, è intervenuto durante il podcast di Muscle and Fitness e ha espresso la sua irritazione nel vedere come le persone continuino a ignorare le indicazioni delle autorità. Sebastian Stan ha dichiarato: "C'è stato un meme che era in giro e che mi ha dato una lezione ed era 'I vostri nonni sono andati in guerra e a voi vi chiesto di rimanere seduti sul divano'. Ho parlato con alcuni amici che lavorano nelle forze di polizia, come i poliziotti, e dormono in garage e lavorano 20 ore al giorno, gli infermieri vanno a casa e non possono abbracciare i figli perché hanno paura di contaminare le proprie famiglie e poi tornano al lavoro. Sento queste cose e mi sconvolgono perché mi rendo conto che poter stare seduto qui è un tale privilegio mentre queste persone si sacrificano per noi".

La star ha quindi aggiunto: "Ma quello che mi fa impazzire è vedere le fottute spiagge di Miami ancora piene di questi cazzo di idioti. Mio dio, sono davvero idioti e mi fa incazzare e impazzire perché c'è davvero un problema lì. Dobbiamo ricordarci che i nostri nonni e genitori sono sopravvissuti a cose ben peggiori e possiamo fare la nostra parte senza difficoltà".

Stan, in precedenza, aveva spiegato che non ha idea di quando potranno riprendere le riprese di The Falcon and the Winter Soldier: "Non abbiamo finito e il piano è di tornare sul set appena sarà possibile per concludere il lavoro. Non appena la situazione si risolverà e le persone potranno tornare insieme potremo riprendere il lavoro, ma non so quando accadrà".