Coronavirus: Ryan Reynolds "combatte" il contagio in versione Lanterna Verde

Ryan Reynolds è "entrato in azione" contro il Coronavirus in versione Lanterna Verde con un divertente componimento poetico.

Ryan Reynolds ha condiviso un divertente componimento poetico contro il Coronavirus ispirato a Lanterna Verde, il supereroe che ha portato sul grande schermo.

L'attore ha pubblicato tra le stories di Instagram la sua creazione, per la gioia dei suoi fan.

La star canadese ha ammesso subito che non è particolarmente bravo nella creazione artistiche: "Non sono bravo a fare rime. O a 'Lanternare Verde' (Green Lanterning)".

Ryan Reynolds si è comunque messo alla prova scrivendo una sua particolare versione del giuramento di Lanterna verde: "Nel giorno più luminoso nella notte più scura, nessun virus sfuggirà al mio sguardo. Possano coloro che dubitano della forza del COVID, scoprire il mio potere: sapone e acqua. Buona Festa di San Patrizio".



Nella giornata di ieri l'attore aveva annunciato che con la moglie Blake Lively aveva donato 1 milione di dollari a due associazioni non profit che in Canada si occupano di aiutare le persone in difficoltà a causa dei problemi legati al contagio del Coronavirus.

La sua compagnia telefonica, inoltre, offre gratis internet in questo difficile periodo che sta causando ansia e preoccupazione in tutto il mondo.