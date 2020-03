Coronavirus: Ryan Reynolds invita a chiamare Hugh Jackman e con Blake Lively dona 1 milione di dollari

Ryan Reynolds ha scherzato sostenendo di aver rivelato il numero di telefono di Hugh Jackman dando l'annuncio della donazione, compiuta insieme a sua moglie Blake Lively, di 1 milione di dollari a due organizzazioni non-profit che aiutano chi è in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus.

L'attore canadese, con un post condiviso su Instagram, ha scritto: "Il Covid-19 ha avuto un impatto brutale sugli anziani e sulle famiglie con un basso reddito. Io e Blake stiamo donando 1 milione di dollari da dividere tra Feeding America e Food Banks Canada. Se potete donare, queste organizzazioni hanno bisogno del nostro aiuto". Ryan Reynolds ha poi proseguito il suo messaggio dichiarando: "Prendetevi cura dei vostri corpi e cuori. Lasciate spazio per la gioia. Chiamate qualcuno che è isolato e potrebbe aver bisogno di entrare in connessione con qualcuno. (Il numero di Hugh Jackman è 1-55-emoji piangente-HUGH)".

Blake Lively ha voluto invece dare dei consigli utili ai suoi follower: "Anche se dobbiamo stare distanti per proteggere chi non ha l'opportunità di stare in auto-isolamento, possiamo rimanere connessi. Ricordatevi di chi è solo e isolato. Facetime, Skype, realizzate un video. Ricordate che l'amore può viaggiare attraverso tutto questo. Le comunità stanno facendosi avanti: facendo spese per gli anziani, preparando pasti per i bambini. Possiamo tutti fare qualcosa per gli altri, anche se si tratta semplicemente di stare a casa". L'attrice non ha però perso l'occasione di prendere in giro il marito: "Invio a tutti così tanto amore. Ora può qualcuno dire per favore a Ryan che "distanziarsi emotivamente" dalla suocera non è qualcosa di fattibile. Niente può salvarlo".