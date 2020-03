Coronavirus: Ryan Reynolds offre internet gratis con la sua compagnia telefonica

La compagnia telefonica dell'attore Ryan Reynolds, a causa dell'emergenza pandemica Coronavirus e del conseguente stato di quarantena, ha deciso di offrire ai suoi clienti un servizio di navigazione internet gratuito per il prossimo mese.

La star di Deadpool ha rilasciato un tweet in cui ha richiamato l'attenzione di tutti i clienti della Mint Mobile annunciando la decisione di offrire giga aggiuntivi gratuiti per poter navigare su internet ad alta velocità. In questo modo l'attore e la compagnia si impegnano ad aiutare le persone a rimanere più facilmente in contatto fra loro durante questo periodo di crisi e isolamento.

"Questi ultimi giorni hanno gettato il mondo intero in una incertezza senza precedenti, dove una comunicazione affidabile è di assoluta importanza" recita l'annuncio rilasciato dalla MInt Mobile. "In qualità di vostra compagnia telefonica, abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa per aiutare ad affrontare questo duro periodo. Da oggi, per un mese, forniremo a tutti gli attuali e nuovi clienti giga aggiuntivi gratuiti per poter navigare su internet ad alta velocità."

La Mint ha poi rilasciato qualche consiglio utile su come scaricare o aggiornare la versione più recente della app su App Store o Google Play Store. I commenti rilasciati sotto il post di Ryan Reynolds dimostrano che l'iniziativa è stata ampiamente apprezzata dagli utenti e dai follower di Reynolds.