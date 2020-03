Coronavirus: Piero Chiambretti dimesso dall'ospedale

Piero Chiambretti è stato dimesso dall'ospedale in cui era ricoverato per Coronavirus. Il conduttore di CR4-La Repubblica delle donne l'ha comunicato ai suoi fan condividendo un messaggio di speranza e di ringraziamenti sinceri per il personale che l'ha assistito in questo difficile momento.

Piero Chiambretti ha sconfitto il Coronavirus ed è stato dimesso dall'ospedale Mauriziano di Torino. Era stato ricoverato lo scorso 16 marzo insieme alla madre Felicita. L'anziana donna purtroppo non è riuscita a superare la crisi ed è deceduta durante la degenza. A dare la bella notizia e a diffondere le parole del conduttore è stata Mediaset: "Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti".

Piero Chiambretti: addio alla mamma su Instagram con una sua poesia

Piero Chiambretti, secondo fonti ospedaliere, non è mai stato in pericolo di vita, nonostante la crisi respiratoria lo abbia costretto al ricovero, le sue condizioni sono sempre state giudicate stabili. Il conduttore torinese ha trascorso la sua degenza nel pronto soccorso, in un'area che la struttura ha dedicato ai pazienti affetti da Covid-19