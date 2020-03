Piero Chiambretti: addio alla mamma su Instagram con una sua poesia

Piero Chiambretti ha detto addio alla mamma morta dopo aver contratto il Coronavirus. Il conduttore ha pubblicato una poesia scritta proprio da Felicita Chiambretti: la donna infatti era una poetessa.

Piero Chiambretti ha salutato la mamma Felicita con un necrologio pubblicato su Instagram. La madre del conduttore è morta in seguito alle complicazioni indotte dal Covid-19. Mamma Felicita e Piero erano stati ricoverati d'urgenza all'Ospedale di Torino dopo che l'esito del tampone aveva confermato la loro positività al Coronavirus.

Il necrologio è accompagnato da una poesia della signora, con la quale Piero ha voluto ricordare la madre poetessa a cui non ha potuto dire addio per le disposizioni vigenti in materia di emergenza Coronavirus. "Catturata dall'enigma/ non ho certezze/ di chi sia io veramente/ nella camera oscura/ intravvedo fiocchi di neve/ continuando il gioco del buio".